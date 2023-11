Schüler aus Neubulach im Landesschulbeirat: Er will mitreden statt zuschauen

1 Kolja Wagler weiß noch nicht, ob sein Weg ihn nach der Gemeinschaftsschule Neubulach vielleicht in die große Politik führt. Foto: Lena Knöller

Kolja Wagler – Zehntklässler der Gemeinschaftsschule Neubulach – wurde in den Landesschulbeirat berufen. Was sind seine Visionen?









Er möchte mitreden und etwas bewirken: Kolja Wagler geht in die zehnte Klasse der Gemeinschaftsschule Neubulach. Doch, wenn mittags die Schulglocke ertönt, ist für den 15-Jährigen häufig nicht Schluss. Ist es sein Amt als Klassensprecher, als Mitglied der Schülermitverantwortung oder die Schülerfirma, die viel Zeit in Anspruch nimmt: All diese zusätzlichen Aufgaben verfolgt der Jugendliche aus Wimberg mit Leidenschaft – und zwar, weil er überzeugt ist. Überzeugt von der Schulform, die er besucht und davon, selbst mitzugestalten. Genau das will er nun auch bei seiner neuen Tätigkeit zeigen, als Mitglied im Landesschulbeirat (LSB). Das ist ein wichtiges Beratungsgremium für das Kultusministerium, indem alle relevanten Interessengruppen wie Schüler, Eltern, Lehrer, Verbände und einige mehr vertreten sind. Der 15-Jährige repräsentiert in dem 69-köpfigen Beirat nun ein Jahr lang die Sichtweise der Schüler.