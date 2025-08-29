Schüler aus Hechingen: BSZ-Spenden gehen an Tafelladen und nach Peru

Beim Spendenlauf des Beruflichen Schulzentrums Hechingen wurde für den örtlichen Tafelladen und den Verein „Solidarität mit Lateinamerika“ geschwitzt. Nun wurden die Spenden übergeben.

Im Juni fand der Spendenlauf des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) statt. Ende des Schuljahres konnten die erlaufenen Spenden sowie Spenden aus dem Projekt „Mitmachen Ehrensache“ an den Hechinger Tafelladen und „Solidarität mit Lateinamerika“, einem Verein zur Unterstützung lateinamerikanischer Schulen, übergeben werden. Im Tafelladen freute sich Irina Weck über Spenden in Form haltbarer Lebensmittel im Wert von über 650 Euro, „Solidarität mit Lateinamerika“ erhielt eine Unterstützung von 500 Euro.

Die Verbindung des BSZ zu diesem Verein läuft über den ehemaligen Lehrer Peter Werkmann. Mit seinem Verein engagiert er sich unter anderem für eine peruanische Schule, die etwa von 240 Kindern besucht wird. Hier ist die Mitarbeit der Eltern am Schulleben Bedingung und gehört zur Konzeption der Schule. Fest angestellt sind eine psychologische Fachkraft sowie eine Krankenschwester. Jedes Kind bekommt dort neben dem Unterricht täglich ein Frühstück und eine warme Mahlzeit, welche von den Müttern abwechselnd zubereitet wird. Nachmittags werden verschiedene Werkstätten angeboten, die praktische und alltagstaugliche Fähigkeiten ausbilden.

Bei der Spendenübergabe berichtete Werkmann von den Erfolgen, die man dank Spenden und der Arbeit vor Ort bereits erzielt habe. So unterrichte etwa ein ehemaliger Schüler nach dem Besuch einer weiterführenden Schule und einem Studium nun selbst als Lehrer in der Schule des Projektes.