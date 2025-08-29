Schüler aus Hechingen: BSZ-Spenden gehen an Tafelladen und nach Peru

Beim Spendenlauf des Beruflichen Schulzentrums Hechingen wurde für den örtlichen Tafelladen und den Verein „Solidarität mit Lateinamerika“ geschwitzt. Nun wurden die Spenden übergeben.
Im Juni fand der Spendenlauf des Beruflichen Schulzentrums Hechingen (BSZ) statt. Ende des Schuljahres konnten die erlaufenen Spenden sowie Spenden aus dem Projekt „Mitmachen Ehrensache“ an den Hechinger Tafelladen und „Solidarität mit Lateinamerika“, einem Verein zur Unterstützung lateinamerikanischer Schulen, übergeben werden. Im Tafelladen freute sich Irina Weck über Spenden in Form haltbarer Lebensmittel im Wert von über 650 Euro, „Solidarität mit Lateinamerika“ erhielt eine Unterstützung von 500 Euro.