Maja ist eine von rund 300 Jugendlichen aus ganz Deutschland, die beim Planspiel „Jugend und Parlament“ in die Rolle von Abgeordneten schlüpfen und den politischen Betrieb hautnah miterleben dürfen.

„Jugend und Parlament“ bietet jungen Menschen die einmalige Gelegenheit, parlamentarische Prozesse aus nächster Nähe zu erfahren. „Hier erleben die Teilnehmenden, was es bedeutet, über Gesetze zu debattieren und demokratische Entscheidungen zu treffen,“ erklärte Derya Türk-Nachbaur. „Ich freue mich, dass Maja diese Chance nutzt, um die Grundlagen unserer Demokratie zu erlernen und sich aktiv einzubringen.“

Auch Maja zeigte sich begeistert: „Es ist unglaublich spannend, die Abläufe im Bundestag von innen zu erleben. Ich bin Derya Türk-Nachbaur und dem Bundestag sehr dankbar für diese Chance. Diese Erfahrung hat mir noch mehr bewusst gemacht, wie wichtig politisches Engagement ist.“ Das Planspiel, das dieses Jahr vom 12. bis 15. Oktober stattfand, führt die Teilnehmenden in die Welt des Gesetzgebungsprozesses ein. Sie diskutieren, verhandeln und debattieren – und am Ende stehen sie sogar im Plenarsaal, um ihre Positionen zu vertreten. Ziel des Programms ist es, Jugendlichen demokratische Entscheidungsprozesse praxisnah zu vermitteln und sie zu motivieren, ihre Meinungen selbstbewusst in politische Debatten einzubringen.

„Unsere Demokratie lebt von engagierten jungen Menschen, die Interesse an Politik zeigen und aktiv mitgestalten wollen. Programme wie ‚Jugend und Parlament‘ sind entscheidend, um Vertrauen in unsere parlamentarischen Strukturen zu schaffen und die nächste Generation für die Werte der Sozialdemokratie zu begeistern,“ so Türk-Nachbaur abschließend.