1 Herausgeputzt feiert der Abi-Jahrgang 2024 den Schulabschluss am Maria von Linden Gymnasium. Foto: Maria-von-Linden-Gymnasium

65 Abiturienten bekommen das Abiturzeugnis am Maria von Linden Gymnasium – Calws größter Schule – überreicht.









Mit einem traumhaften Gesamtnotendurchschnitt von 2,18 konnten sich 65 Schüler vom Maria von Linden Gymnasium (MvLG) mit ihrem Abiturzeugnis in der Hand verabschieden. Ihr Motto „ABBI 2024 – like we were dancing our last dance“ durchzog zum einen die feierliche Entlassfeier im Foyer der Schule als auch den anschließenden Abiball in der Gemeindehalle, teilt die Schule mit.