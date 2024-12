Schrott geladen: Lastwagen kippt an A81-Abfahrt bei Rottweil um

Lastwagen kippt an A81-Abfahrt bei Rottweil um

5 Ein umgekippter Lastwagen hat am Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen auf der B462 bei Rottweil gesorgt. Foto: Andreas Maier

Am Montagmorgen ist ein Lastwagen auf der B 462 zwischen Rottweil und Dunningen umgekippt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen am Autobahnzubringer.









Link kopiert



Der Fahrer eines Entsorgungsunternehmens war laut ersten Vermutungen der Polizei zu schnell von der A81 abgefahren. In der Kurve kippte die Zugmaschine alleinbeteiligt zur Seite. DieLeitplanke bohrte sich in das Führerhaus. Auf dem Sattelauflieger war ein offener Container mit Sperrmüll geladen. Der Schrott fiel in den Graben. Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.