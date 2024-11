Schritt in Deißlingen

1 Die Volksbank muss ihren SB-Bereich schließen. Foto: Volksbank Deisslingen

Die Volksbank Deisslingen sieht sich gezwungen, ihren SB-Bereich zu schließen – Vandalismus-Fälle nehmen zu.









Die Volksbank Deisslingen schließt bis auf weiteres den Service-Bereich ihrer Geschäftsstelle an der Stauffenbergstraße nachts von 22 bis 6 Uhr, wie das Geldinstitut am Donnerstag mitteilt. Grund seien Vandalismus und Verunreinigungen durch ungebetene nächtliche Nutzer. Erst in der Nacht zuvor hat es wieder einen Vorfall gegeben.