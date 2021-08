1 Der Kart-Lauf zum Alb-Donau-Schwarzwald (ADS) Pokal im Jahr 2014 auf dem Clubgelände des Automobil Clubs (AC) Horb: Eine Kart-Jugendgruppe existiert heuer nicht mehr und auch der Veranstaltungskalender des Vereins weist kaum noch nennenswerte Events auf.Archiv- Foto: Wagner

Verein: Jugendabteilung liegt vollkommen brach / Anwesende Mitglieder entlasten nur zögernd den Vorstand

Dass es beim Automobilclub (AC) Horb (im ADAC-Württemberg) mittlerweile gewaltig im Getriebe knirscht, zeichnete sich bereits in der Hauptversammlung im Januar 2020 ab. Doch jetzt kam es auch dicker.

Horb. Im Fokus stand damals unter anderem die mangelhafte Jugendarbeit des Vereins, welche mittlerweile gänzlich zum Stillstand gekommen ist.

Der Vorsitzende Jens Schweizer gab bei der Hauptversammlung im "Quartier 77" am vergangenen Samstag bekannt, dass der AC Horb aus insgesamt 150 Mitgliedern, darunter 114 Mitglieder im ADAC besteht; 90 Personen seien stimmberechtigt. "Die Mitgliederzahlen sind weitgehend stabil", konstatierte Schweizer hierbei.

Tagungen hätten seitens des ADAC Württemberg in diesem Jahr pandemiebedingt noch nicht stattgefunden. Allerdings finde am 12. September das ADAC-Ortsclubtreffen statt sowie das Ortsclub-Forum am 4. Dezember.

In den Ausschusssitzungen befasste sich das Gremium mit der Instandhaltung des Vereinsgeländes. So wurde in diesem Jahr eine baufällige Wand im Carport durch eine neue ersetzt und das Clubhaus sowie die Garagen und Toiletten bekamen einen neuen Anstrich.

Veranstaltungen habe der AC aufgrund der Pandemie nicht ausrichten können. Ebenso wurde die 2. Horber Klassik Rallye abgesagt, da dem Verein das planerische und finanzielle Risiko während des Lockdowns unkalkulierbar erschien. Auch das Trainingsgelände musste für lange Zeit geschlossen bleiben.

Mittlerweile seien wieder Clubabende als auch das "Fahren für Fahranfänger" wieder möglich. Letzteres sei ein wichtiges Standbein für den Verein und werde derzeit vom Ausschuss betreut, teilte Sportleiter Chris Baumgarten mit. "Um dieses aber zukünftig häufiger zu realisieren, brauchen wir die Unterstützung von jedem Mitglied", betonte Baumgarten.

Die Clubabende seien in letzter Zeit nur spärlich besucht, wie auch die Resonanz von den Mitgliedern am Sommerfest 2020 zu wünschen übrig ließ. Aus Mangel an Teilnehmern habe man die Klassik-Rallye auch in diesem Jahr absagen müssen.

Eine Jugend-Kart-Gruppe gibt es beim AC nicht mehr sowie auch kein Training für den Youngster-Cup stattfindet. Baumgarten begründete dies am Rückgang der Jugendlichen und damit, dass der AC keinen Trainer stellen kann, welcher die Jugendlichen beim Training und den Wettkämpfen betreut. Einzig im Bereich "Pitbike" und "Drift" werde je nach Bedarf trainiert. Einzige Hoffnungsträger sind die beiden aktiven Fahrer Ronny Göttler (Kart) und Justin-Bruce Wichmann (Rundstrecke), welche derzeit erfolgreich in ihren Sparten unterwegs sind.

Jugendleiter Randy Hinz ließ sich für die Hauptversammlung entschuldigen und legte auch keinen Jahresbericht vor. "Es gibt auch nichts zu berichten", konstatierte Schweizer. Finanziell steht der AC Horb auf stabilem Fundament, wie Schatzmeister Necdet Kacar im Anschluss vermeldete. Bei der anschließenden Entlastung vermeldete der Vorsitzende, dass die Kassenprüfer verhindert seien, die Kasse jedoch geprüft worden sei. Einen schriftlichen Nachweis blieb Schweizer, welcher die Entlastung vornahm, den Mitgliedern schuldig. Diese hoben anschließend, wenn auch zögernd, dennoch die Hand.

Dass die Räder beim AC Horb unter anderem auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zum Stehen gekommen sind, wollte Schriftführerin Cornelia Philipp so nicht unterschreiben und rechnete in deutlichen Worten mit der Vorstandschaft ab. "So! Wenn ich schon wieder höre, was hier für eine Plörre geschwätzt wird, dann könnte ich gerade darüber rein kotzen", eröffnete Schriftführerin Cornelia Philipp ihren Bericht nicht auf die feine englische Art.

Philipp, die seit Jahren als Macherin und Schafferin im Verein bekannt ist, deckte auf, dass es den Mitgliedern und dem Ausschuss deutlich an Antriebskraft fehlt. Die Horber Kart-Stadtmeisterschaft, der heimische Automobilslalom sowie der Kart-Lauf zum Alb-Donau-Schwarzwald (ADS) Pokal existieren derzeit nur noch in den Erinnerungen der Mitglieder.

Die Schriftführerin monierte, dass der Vorsitzende von Veranstaltungen absehen wolle, um die Mitglieder nicht zu belasten. Die "Pitbiker" wollten unbedingt dem Verein beitreten, würden es aber nicht einmal für nötig halten, bei den Clubabenden abzusagen. "Für 1,50 Euro günstig trainieren. Die wollen nur ihren Vorteil und am Vereinsleben nicht teilnehmen. Meines Erachtens kann man die alle wieder rausschmeißen", betonte Philipp.

Nicht zufrieden war sie mit der Äußerung des Ausschusses, dass dies in anderen Vereinen auch normal sei. "Müssen wir uns immer am schlechten Beispiel orientieren?", fragte sie die Führungsriege des AC. "Es geht nichts voran. Dinge werden abgemacht, aber es passiert nichts."

Die Horber Klassik-Rallye sei zudem mangels Rückmeldungen vom Ausschuss gescheitert. Auch am Sterben der Jugend-Kart-Gruppe sei der Verein schuld. "Ich habe sechs Jahre die Jugend betreut. Es heißt immer, es bestehe kein Interesse. Wir kümmern uns nicht!", stellte Philipp klar. Während des Lockdowns habe sich auch niemand für die Vereinspost interessiert. "Im März habe ich den Briefkasten geöffnet und da war Post vom Dezember drin, darunter auch Rechnungen", monierte die Schriftführerin, die abschließend ihren Rücktritt und gleichzeitigen Austritt aus dem Verein bekanntgab. "Ich möchte nämlich kein Pseudomitglied sein, wie gefühlt 150 andere", sagte sie und legte dem Vorsitzenden den Schlüssel für das Clubgelände auf den Tisch.

"Conny, du hast mehr Eier, wie wir alle zusammen", kommentierte der stellvertretende Vorsitzende Harry Hinz das Geschehen, als Philipp für ihren Abgang von den vierzehn anwesenden Mitgliedern Applaus erhielt.

Schweizer nahm in Bezug auf das Scheitern der Klassik-Rallye Stellung. Der Hauptsponsor habe verdeutlicht, dass er im darauf folgenden Jahr nicht zur Verfügung stehen werde, sofern die Veranstaltung heuer durchgeführt werde. Zudem hätten sich lediglich sechs Teilnehmer angemeldet. "Es ist an den Rückmeldungen gescheitert", widersprach Philipp. Schweizer habe persönlich mit dem Organisator Michael Wiring telefoniert, jedoch habe der Rest des Ausschusses keinerlei Reaktion gezeigt. Für das Ausrichten der Veranstaltung hätte der Verein zudem 20 Personen stellen müssen.

Ehrenpräsident Kurt Waldner erinnerte daran: "Ich habe damals Rallyes mit 120 Helfern veranstaltet. Wenn wir heute keine zwanzig Helfer bekommen, dann muss man sich doch ans Hirn langen", gab sich Waldner entsetzt. "Aber schauen Sie doch mal, wie viele Personen jetzt hier sitzen", verdeutlichte Schweizer. "Wenn in dem Verein kein Leben herrscht, dann kommen auch keine Leute", warf eines der Mitglieder ein.

Die mangelnde Resonanz an den Clubabenden liege daran, dass entweder keine Info oder nur eine kurzfristige Erinnerung komme. „Das ist doch schon lange ein Problem. Jedes einzelne Mitglied hat die Aufgabe, den Verein am Leben zu halten. Der Ausschuss ist ein Verein im Verein und von dort dringt keine Info nach außen. Für mich ist die Hütte abgebrannt. Viel Spaß beim Löschen", argumentierte Philipp. "Es ist nicht so, dass wir uns keine Gedanken machen, aber wie", so Schweizer, der eine Aussprache nach der Versammlung anregte. Schweizer trat jedoch ebenfalls nicht mehr die Wahl zum Vorsitzenden an.

Mehrheitlich bestimmten die Mitglieder Harry Hinz als neuen Vorsitzenden, womit der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden frei wurde. Dieser konnte nicht besetzt werden, ebenso wie das Amt der Schriftführerin. "Es ist ja auch erst seit sechs Monate bekannt, dass ich aufhören will", warf die scheidende Schriftführerin ein. Schweizer, welcher als Wahlleiter fungierte, gab ferner bekannt, dass Rainer Igel aus dem Ausschuss austrete. Als weiterer Beisitzer stand der nicht anwesende Volker Göttler zur Wahl. Göttler wurde in Abwesenheit in den Ausschuss gewählt.

Der neue Vorsitzende Hinz verkündete abschließend: "So wie wir jetzt sind, machen wir nicht weiter. Ich denke, dass der Verein noch nicht tot ist." Er werde sich neue Ideen einfallen lassen, um den Verein zu beleben. Der Ausschuss müsse zudem verkleinert werden. "Wir brauchen weniger Häuptlinge und mehr Indianer", konstatierte Hinz abschließend.