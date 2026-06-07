Schreinerhandwerk in Rangendingen: Familientradition wird fortgeführt

Handwerk Junger Meister mit klarer Zukunft: Pascal Schmid aus Höfendorf legt erfolgreich die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk ab.
Mit 27 Jahren hat Pascal Schmid einen entscheidenden Meilenstein in seiner beruflichen Laufbahn erreicht: Vor wenigen Wochen bestand er die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk – ein Erfolg, den seine Kameraden vom Jahrgang 1999 und Mitglieder der örtlichen Musikkapelle kürzlich mit dem Stellen eines Meisterbaums würdigten. Für den jungen Handwerker aus dem Rangendinger Teilort ist damit ein, wie er sagt, „großer Traum“ in Erfüllung gegangen und zugleich ein wichtiges Kapitel in der langen Geschichte der Schreinerei Schmid aufgeschlagen.