Schreinerhandwerk in Rangendingen: Familientradition wird fortgeführt

Mit 27 Jahren hat Pascal Schmid einen entscheidenden Meilenstein in seiner beruflichen Laufbahn erreicht: Vor wenigen Wochen bestand er die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk – ein Erfolg, den seine Kameraden vom Jahrgang 1999 und Mitglieder der örtlichen Musikkapelle kürzlich mit dem Stellen eines Meisterbaums würdigten. Für den jungen Handwerker aus dem Rangendinger Teilort ist damit ein, wie er sagt, „großer Traum“ in Erfüllung gegangen und zugleich ein wichtiges Kapitel in der langen Geschichte der Schreinerei Schmid aufgeschlagen.​

Viereinhalb Jahre in Kitzbühel Pascal Schmid stammt aus einer Familie, in der das Schreinerhandwerk seit über einem Jahrhundert fest verankert ist. Sein Vater, Schreinermeister Uli Schmid, führt in Höfendorf eine Traditionsschreinerei mit vier Beschäftigten. Gegründet wurde der Betrieb bereits im Jahr 1900 von Urgroßvater Anton Schmid. Erst im vergangenen Jahr feierte die Schreinerei ihr 125-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das nun mit dem Eintritt des jungen Meisters eine vielversprechende Fortsetzung findet. Seine Schreinerlehre absolvierte Pascal Schmid in der Schreinerei von Bernhard Volk in Felldorf. Gleich nach der Gesellenprüfung im Jahr 2019 zog es ihn für viereinhalb Jahre nach Österreich: In zwei Schreinereien in Kitzbühel sammelte er wertvolle Erfahrungen, die er bewusst für die spätere Mitarbeit im Familienbetrieb suchte.

Vor rund eineinhalb Jahren entschied sich der junge Höfendorfer für den nächsten Schritt und besuchte die Meisterschule für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen im Vollzeitunterricht in Theorie und Praxis.

Austausch mit Kunden

Rund 200 Stunden investierte er in sein Meisterstück – einen außergewöhnlichen, massiven Schreibtisch aus Nussbaum, höhenverstellbar und planerisch bis ins Detail selbst konstruiert. Ein Werk, das nicht nur handwerkliches Können, sondern auch gestalterische Präzision zeigt. Künftig wird er in der eigenen Schreinere vor allem in der Arbeitsvorbereitung tätig sein. Zudem übernimmt er die Kundenberatung, insbesondere bei der Möbelplanung mit CAD und Visualisierung – ein Bereich, in dem er seine gestalterischen Fähigkeiten und seine Freude am direkten Austausch mit den Kunden einbringen möchte. „Der persönliche Kontakt zu den Kunden ist mir sehr wichtig“, betont er.

Mit dem Eintritt des jungen Meisters ist die Zukunft der Schreinerei Schmid gesichert. Gleichzeitig schafft er damit die Voraussetzungen für eine spätere Übernahme des Familienbetriebs. Die nächste Generation steht bereit – mit frischen Ideen, fundiertem Wissen und dem festen Willen, die handwerkliche Tradition des Familienunternehmens fortzuführen.