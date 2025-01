1 Dicker Rauch stieg Anfang Januar 2024 über Laufen auf: Im Keller einer Schreinerei war ein Brand ausgebrochen, der auf das gesamte Gebäude übergegriffen hatte. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde ein Bagger der Firma Korn Recycling herangezogen (Archivfoto). Foto: Nico Lutz

Vor knapp über einem Jahr ist eine Schreinerei in Albstadt-Laufen über Nacht komplett ausgebrannt. Bislang unklar waren die Brandursache und Schadenshöhe – beides wurde inzwischen ermittelt.









Link kopiert



Es waren dramatische Szenen, die sich am 8. Januar 2024 in Laufen abspielten: In jener Montagnacht ist die Schreinerei Gonser in Laufen in Brand geraten; die Flammen fraßen sich vom Keller aus bis zum Dachstuhl durch und schon aus der Ferne war die dicke Rauchwolke nicht zu übersehen gewesen.