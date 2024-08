Schreinerei Aberle in Peterzell: David Grußer ist der zweite Jahrgangsbeste in Folge

1 Als Gesellenstück hat David Grußer ein TV-Board gefertigt, das zu seinem Abschneiden als Jahrgangsbester beigetragen hat. Foto: Helen Moser

Unter den Schreinergesellen der Innung Schwarzwald-Baar ist er in diesem Jahr der Beste: David Grußer hat seine Ausbildung als Innungssieger abgeschlossen. Eine besondere Leistung – vor allem, da seine Ausbildung nicht immer nach Plan lief.









Eigentlich wollte Georg-Achim Aberle, Inhaber der gleichnamigen Schreinerei in Peterzell, es in diesem Jahr ruhiger angehen lassen. Nachdem Sandra Ohnmacht ihre Ausbildung, die sie in der Schreinerei absolvierte, im vergangenen Jahr als Jahrgangsbeste abgeschlossen hatte, stand in diesem Jahr keine Gesellenprüfung auf dem Plan – eigentlich.