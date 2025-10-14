Schreiner-Wettbewerb: Nachwuchstalente aus Schopfheim und Zell auf dem Siegertreppchen

Beim Wettbewerb „Die gute Form“ kamen Schreiner aus Zell und Schopfheim auf das Siegertreppchen.
Zum Wettbewerb „Die Gute Form“ haben junge Schreiner ihre Gesellenstücke ausgestellt, wie es in der Mitteilung des Verbands Schreiner Baden heißt. Vom 7. bis 10. Oktober haben der Wirtschaftsverband zusammen mit der Firma Adolf Würth aus Freiburg, im Gewerbegebiet Haid herausragende Gesellenstücke präsentiert. Das Unternehmen für Montage- und Befestigungstechnik, das eng mit dem Handwerk verbunden ist, bot jungen Schreinern eine Plattform, um ihre außergewöhnlichen Arbeiten der Öffentlichkeit vorzustellen.