Schreibwettbewerb in Rottweil: KI hat gegen diese jungen Autoren keine Chance

Rund 30 Jahre ist der „Schreibspuren“-Wettbewerb schon alt. Und dank ihm durften viele beeindruckende Gedichte und Geschichten Rottweiler Schüler das Licht der Welt erblicken. Aber wie die Teilnehmer ändern sich auch die Zeiten, und unweigerlich kommt die Frage auf: Ein Literaturwettbewerb in Zeiten der Künstlichen Intelligenz – macht das noch Sinn? Bei der Preisverleihung wurde deutlich, warum die Antwort nur „Ja“ lauten kann.

„Fly Me to the Moon“, vorgetragen von zehn Musikern der Kursstufe 1 vom Droste-Hülshoff-Gymnasium mit ihrer Lehrerin Bernadette Keppler, machte gleich zu Beginn klar, worum es bei Literatur auch geht: sich von den Worten einnehmen und davontragen zu lassen.

Lesen Sie auch

Das vermochten auch die diesjährigen Preisträger, deren Gedichte und Geschichten in feierlichem Rahmen im Festsaal der Gymnasien auszugsweise vorgetragen wurden und so in den Zuhörern nachklangen. Und jeder der Sieger-Beiträge berührte auf seine eigene Art – mal gekonnt mit Humor, mal mit unerwartet tiefer Ernsthaftigkeit.

Mal humorvoll, mal ernsthaft

Die Schüler hatten sich mit einem selbst gewählten Thema auseinandergesetzt und ihre Gedanken in lyrischer oder prosaischer Form zu Papier gebracht. Entsprechend groß war einmal mehr die Vielfalt der aufgegriffenen Themen und Genres.

Mal lasen die Jurymitglieder einen waschechten Krimi, mal ein Märchen, dann eine dystopische Zukunftsvision. Verlust, Kontrolle, Freiheit, Unbeschwertheit, Spannung, Liebe und das Erinnern – all das sind Themen, die in den von den Schülern der Rottweiler Gymnasien und der Realschule eingereichten Beiträgen Eingang fanden.

Und auch wenn die Anzahl der Beiträge zuletzt abgenommen hatte, so zeigte sich doch wieder eins: Das Bedürfnis danach, sich im Schreiben auszudrücken, zieht sich durch alle Altersgruppen und ist auch nach rund 30 Jahren noch da.

Warum es weitergehen muss

Und „Bedrohungen“ für die Lust aufs Schreiben und damit auch für den Schreibwettbewerb – zuletzt die Pandemie, aktuell die Künstliche Intelligenz – zum Trotz müsse die „Erfolgsgeschichte ‚Schreibspuren‘“ weitergehen, hielt Georg Fröhlich, stellvertretender Vorsitzender des Schreibspuren-Vereins und früher selbst lange Teil der Jury, ein Plädoyer bei der Preisverleihungsfeier.

So könne KI doch eines nie ersetzen: die Wirkung des Schreibens auf den Schreibenden. Wie ein Text plötzlich zu einem Gegenüber werde und trotzdem Teil von einem selbst bleibe.

Angesichts dieses Gedankens ist jeder Schreibspuren-Wettbewerbsteilnehmer auch Gewinner. Die Autoren der besten Geschichten und Gedichte erhielten außerdem Preise in Form von Buchgutscheinen oder Buchgaben.

Das Schreibspuren-Heft mit allen Siegertexten ist für sechs Euro in der Buchhandlung Klein in Rottweil erhältlich.

Die Preisträger

Klasse 5/6

Prosa: 1. Platz Raphael Cloutier (DHG, 5c), 1. Platz Frida Messing (AMG, 5a), 2. Platz Lotti Marie Cron, Mira Ettwein und Karen Mauch (alle DHG, 5b), 3. Platz (Mara Jülg (DHG, 5a)Lyrik: 1. Platz Niklas Hirmer (DHG, 6b), 2. Platz Emilia Ricci Melchiorre (DHG, 5c), 3. Platz Emilia Rademacher (AMG, 5b)

Klasse 7/8

Prosa: 1. Platz Dorothea Seidl Julian (AMG, 7b), 2. Platz Kim Tobert (LG, 8a)Lyrik: 1. Platz Dorothea Seidl Julian (AMG, 7b)

Klasse 9/10

Prosa: 1. Platz Melina Fleck (Realschule, 10b), 2. Platz Sara Fascia (DHG, 10a), Lyrik: 1. Platz Cynthia Heinz (AMG, 9a), 2. Platz Melina Fleck (Realschule, 10b)

Kursstufe

Prosa: 1. Platz Klara Staiger (DHG, KS 1), 2. Platz Enya Braun (LG, KS 2), 3. Platz Zoey Ponto (AMG, KS 1)Lyrik: Enya Braun (LG, KS 2), Sofia Gerner (DHG, KS 2), 3. Platz Katharina Röhrle (LG, KS 2) Buchpreise

Prosa: Lara Bach (AMG, KS 1), Arya Gonzales (AMG, 5c), Romy Heim (AMG, 7a), Emilia Ricci Melchiorre (DHG, 5c)Lyrik: Jaron Hermus (AMG, 5a), Felix Hillebrecht (LG, 6a)

Die Jury

besteht aus Gabriela Stanciu (AMG), Thomas Ehlen (AMG), Riccarda Dietrich (DHG), Christoph Kirschler (DHG), Anette Pfannes (LG), Anke Dietrich (LG), Sabina Kratt (Buchhandlung Klein) und Jasmin Cools (Schwarzwälder Bote).