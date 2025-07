Schreibwarenladen in Steinen: Ruth Schmitt schließt ihren Laden

1 Ruth Schmitt (links) wird in ihrem Geschäft in Steinen von Elisabeth Trinler unterstützt. Foto: Christoph Schennen Mit dem Schreibwarenladen von Ruth Schmitt könnte in Steinen ein weiteres inhaber-geführtes Ladengeschäft schließen.







Früher sei es in einer Kleinstadt so gewesen, dass der Metzger zum Friseur gegangen ist, um sich dort seine Haare schneiden zu lassen – der Friseur habe dann seine Wurst bei diesem Metzger gekauft. Das sei heute nicht mehr so, sagt Ruth Schmitt. Auch seien es nur ein, zwei Handwerker, die bei ihr eine Reparatur durchgeführt hätten und zu ihr ins Geschäft kämen. Schmitt ist die Inhaberin des Schreibwarenladens an der Kanderner Straße, in dem auch Bücher verkauft werden.