Schreiben von Kultusministerin Das meinen Möttlinger Eltern zur Antwort

In diesem Zusammenhang ist es Vollmer wichtig, noch einmal zu betonen, dass sie Lehrern und Schulleitungen keinen Vorwurf mache. Eine Strategie zu entwickeln, das sei Aufgabe des Ministeriums. Zumal die beiden Möttlingerinnen die Pädagogen an den Schulen ihrer Kinder ausdrücklich loben. Aber weil jede Bildungseinrichtung verständlicherweise nur das macht, was sie kann, wird überall unterschiedlich erfolgreich digital gearbeitet.

Dass Vollmer und Heeskens mit ihrem Brief keine Resonanz erfahren würden, das kann niemand behaupten: Die beiden haben von Susanne Eisenmann gleich doppelt Antwort auf ihr Schreiben erhalten. Die eine – knapper gehalten – ging lediglich an unsere Redaktion, die andere – fünf Seiten lang – lag bei Sonja Vollmer im Briefkasten.

Dass es zur doppelten Beantwortung gekommen ist, war laut Benedikt Reinhard, Pressereferent im Kultusministerium, ein Versehen. Das Schreiben war mehrfach im Ministerium angekommen – per E-Mail, über den Artikel in unserer Zeitung und über einen Landtagsabgeordneten.

Reinhard wirbt um Verständnis: Im Moment beantworte Eisenmann 100 bis 150 Briefe täglich. Allein zum Thema vorgezogene Weihnachtsferien sind demnach mehrere Hundert im Ministerium eingegangen. Auch wenn die Ministerin natürlich nicht alle Antwortbriefe selbst schreiben könne, so sei es ihr doch ein Anliegen, zumindest alle an sie persönlich adressierten Schreiben tatsächlich anzuschauen.

"Wir wollten erreichen, dass die Leute noch vor Weihnachten Antwort bekommen", erklärt Benedikt Reinhard. Da musste es etwas schneller gehen, weshalb nicht aufgefallen sei, dass der Brief schon beantwortet war.

Trotz doppelter Antwort ist die zweifache Mutter nicht zufrieden mit dem, was die Kultusministerin ihr schreibt. "Man sieht schon, dass Frau Eisenmann im Wahlkampf ist", meint Sonja Vollmer – die CDU-Politikerin tritt bei der Landtagswahl im März als Spitzenkandidatin ihrer Partei an. Offenbar argumentiere die Ministerin je nach Zielgruppe.

Eisenmann schreibt im ersten Offenen Brief von der Wichtigkeit des Präsenzunterrichts für die Schüler, aber auch von der "Wirksamkeit von Schulschließungen als Maßnahme zur Kontaktreduzierung" und einem Konzept für den Wiedereinstieg in den Unterricht nach dem 10. Januar. Die beiden Wörter Digitalisierung und Strategie, das zentrale Anliegen von Katrin Heeskens und Sonja Vollmer, dagegen sucht man vergebens.

Verbindliche Leitlinien

Im Brief, der vom Ministerium per Post nach Möttlingen kam, sieht es zumindest ein wenig anders aus. Dort geht es vor allem um die vorgezogenen Ferien und die Notbetreuung, sogar eine Empfehlung zum richtigen Lüften der Klassenzimmer findet sich. Allerdings auch um die Mittel, um Digitalisierungsmaßnahmen zu finanzieren. Versehen mit dem Hinweis, diese könnten auch zur Anschaffung etwa von mobilen Luftreinigungsgeräten verwendet werden.

Im letzten Abschnitt dann kommt Eisenmann auf Präsenz- und Fernunterricht zu sprechen. Weil weiter mit Fernunterricht gerechnet werden müsse, plane das Ministerium "zielgerichtet und mit großem Engagement". Es habe "verbindliche Leitlinien und Qualitätskriterien für das digitale Lernen im Fernunterricht festgelegt". Dazu gehöre: alle Schüler haben dieselben Unterrichtsmaterialien, sie bekommen in allen Fächern regelmäßig Aufgaben und eine Rückmeldung darauf, wenn sie sie bearbeitet haben. "Außerdem muss eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Schülern gewährleistet werden."

Für Sonja Vollmer stellen sich angesichts dessen die Fragen, welche Weiterbildungen die Lehrer dafür erhalten haben, welche Rahmenkonzepte es gibt und letztlich wieder die nach einer langfristigen Strategie. Zumal die Schüler in Möttlingen vor den Ferien einen Fragebogen erhalten hätten. Darin sei abgefragt worden, welche Familien mit ausreichend Geräten ausgestattet seien für den Fernunterricht – versehen mit dem Hinweis, es gebe nicht genug Leihgeräte für alle.

Sonja Vollmer ist der Meinung, dass Probleme wie Lehrermangel, schwierige Kontexte in Familien oder die mangelnde Digitalisierung nicht erst Thema sind seit Beginn der Pandemie. "Corona ist wie ein Brennglas": Das Virus und seine Folgen richte den Blick auf das, was ohnehin schon nicht gut funktioniert. In Eisenmanns Schreiben vermisst die zweifache Mutter die Botschaft: "Wir gucken mal, was wir daraus lernen können."

Zu lernen, das regt auch Matthias Schmidt an. Und zwar von anderen Ländern. Dass es sich dabei um kleine wie Lettland oder Estland handelt, kann er kaum fassen: "Da hat jeder Viertklässler ein iPad!" Während am Gymnasium, das zwei seiner Kinder in Weil der Stadt besuchen, noch nicht einmal ein Glasfaseranschluss vorhanden sein.

Kritik am Bildungsplan

Zudem kritisiert er den Bildungsplan: Je nachdem, welche Wahl ein Achtklässler treffe, habe er bis zur zehnten Klasse keinen Informatikunterricht (ITG) mehr, während etwa Kunst und Musik all die Jahre Pflicht seien. "Wer bereitet die Kinder digital vor?" fragt er sich angesichts dessen. Mit dem deutschen Ausbildungssystem sei die Bundesrepublik allen weit voraus, aber was die Digitalisierung betreffe, werde sie abgehängt. "Wir sind ein digitales Entwicklungsland"

Auch der Möttlinger fragt sich, was sich in dieser Hinsicht seit März getan hat. Auch er möchte von der Ministerin wissen: Welche Lehrer sind geschult worden im Umgang mit Lernplattformen ("die sind nicht geschult")? Und auf welcher digitalen Plattform? "Es ist doch nicht so schwer für das Kultusministerium, für jede Schulform zwei, drei Konzepte bereitzulegen", findet Matthias Schmidt.

Der Familienvater sagt, er wolle auch nicht nur motzen. "Ich packe gerne mit an, aber dann muss man die Leute auch machen lassen" – stattdessen würden sie, wie Schulleiter und Lehrer, ausgebremst vom Bildungsplan und Vorgaben.

Ob er mit dem Wunsch nach einer Digitalisierungsstrategie bis nach Stuttgart durchdringt? "Idealerweise kommen wir in einen Live-Dialog via Videocall mit dem Kultusministerium, je mehr Öffentlichkeit desto besser." Das wäre mal ein Weihnachtsgeschenk.

Kommentar: (K)ein Stillstand

Seit gut neun Monaten bestimmt Corona unseren Alltag. In dieser Zeit mussten wir uns mit vielem arrangieren. An manches hat man sich gewöhnt – die allgegenwärtigen Masken etwa –, manches hat sich eingespielt, wie die Arbeit im Home Office. Mit anderem kann oder will man sich nicht abfinden. Die in Calw und Umgebung noch immer hohen Infektionszahlen gehören dazu. Sie zeigen: Corona ist längst nicht überstanden. Dass am 11. Januar die Schulen, Kitas, Gastronomiebetriebe und Geschäfte wieder aufmachen, ist kaum vorstellbar. Der einzige Weg, zu verhindern, dass die Zwangspause gänzlich verlorene Zeit war? Wir müssen sie nutzen. Dazu gehört tatsächlich fürs Kultusministerium, endlich eine Digitalstrategie für Schulen zu entwickeln. Dazu gehört aber auch, dass Unternehmen weiterdenken: Wie wird künftig gearbeitet – vor Ort und daheim? Wie können Gastronomen und Einzelhändler Kunden weiter "aus der Ferne" bedienen? Und wie können wir, gerade an Weihnachten, unsere Lieben trotz Kontaktbeschränkungen erreichen? Fürs Planen und Durchhalten brauchen wir einen langen Atem. Da ist es gut, dass nun erst einmal Ferien sind. Zeit zum Durchatmen. Trotz allem: Frohe Weihnachten!