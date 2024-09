Schreckminute in Hossingen: Blitz schlägt in Haus ein und haut den Strom raus

1 Den Baum, in den der Blitz ebenso eingeschlagen hatte wie in das Haus daneben in der Hossinger Wilhelmstraße, musste die Feuerwehr Meßstetten stutzen, damit herabfallende Äste keinen weiteren Schaden anrichten können. Foto: Karina Eyrich

Ein Blitz, der in ein Haus in der Wilhelmstraße eingeschlagen hat, hat am Sonntagabend ganze Arbeit geleistet und die gesamte Elektrizität lahm gelegt. Außerdem hat er einen mehr als zehn Meter hohen Nadelbaum beschädigt, der nun teils abgesägt wird.









Kampf der Elemente in der Gesamtstadt Meßstetten: Während am Sonntagabend in der Kernstadt die Rasenflächen und Gehsteige aussahen wie nach dem ersten Schneefall, war es das Feuer eines heftigen Blitzschlages, der die Feuerwehr zuerst in Hossingen forderte.