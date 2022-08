1 Wie das Baby starb, ist derzeit noch unklar. Foto: dpa/Sascha Ditscher

Schrecklicher Fundi m Westerwald: Ein Angler findet in Oberirsen eine Babyleiche in einem Weiher. Eine Obduktion soll nun klären, wie das Kind zu Tode kam.















Link kopiert

Grauenvolle Entdeckung im Westerwald: Ein Angler fand am Montagabend in einem Weiher in Oberirsen ein totes Baby. Der Säugling lag in einer Tasche, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte, dass der Angler den toten Säugling im Landkreis Altenkirchen gefunden habe. Die Obduktion des Leichnams sei in Auftrag gegeben worden. „Dies dient zunächst der Prüfung, ob das Kind Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Nach dem Ergebnis der Obduktion kann erst beurteilt werden, ob und wenn ja welche Ermittlungen zu veranlassen sind“, erklärte der Oberstaatsanwalt.

Ein Anwohner erzählte, die Tasche sei mit Steinen beschwert gewesen. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.