Schreckliche Tat in Waldachtal: War der Täter psychisch krank?

Zehn Tage, nachdem ein 37-Jähriger in Salzstetten zunächst seine Lebensgefährtin und dann eines seiner Kinder tötete, haben die Ermittler neue Erkenntnisse.
Die Aufarbeitung der schrecklichen Tat in Waldachtal sei selbst für erfahrene Polizeibeamte schwer. Das sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim zehn Tage, nachdem ein 37-Jähriger am Sonntagabend des 10. August gegen 20 Uhr zunächst seine 34 Jahre alte Lebensgefährtin mittels „scharfer Gewalt“ in deren gemeinsamer Wohnung in Salzstetten getötet hatte. Anschließend war der Mann mit seinen beiden Kindern – einem knapp drei Monate alten Säugling und einem 22 Monate alten Kleinkind – im Auto losgefahren und auf der Kreisstraße 4721 in Richtung Pfalzgrafenweiler vermutlich bewusst in den Gegenverkehr gefahren. Bei dem Frontalzusammenstoß starben der Mann und der Säugling noch an der Unfallstelle. Das Kleinkind und die 29-jährige Fahrerin des anderen Autos konnten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.