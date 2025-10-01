Schreckliche Tat in Waldachtal: Grausames Detail wird bekannt – doch eine Frage ist offen

Fast acht Wochen ist es her, dass ein 37-Jähriger in Salzstetten seine Lebensgefährtin und anschließend eines seiner Kinder getötet hat. Jetzt ist die Tatwaffe bekannt.
Die bis heute unfassbare Tat, die sich am Sonntagabend des 10. August in Waldachtal ereignet hat, werden viele Menschen in der Region wohl nie vergessen: Gegen 20 Uhr war es nach Angaben der Polizei zwischen einem 37-jährigen Mann und dessen 34 Jahre alter Lebensgefährtin zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Salzstetten gekommen. In dessen Verlauf verletzte der 37-Jährige das Opfer mittels scharfer Gewalt tödlich. Der Tatverdächtige verließ laut den Ermittlungen unmittelbar nach der Tat mit dem gemeinsamen knapp drei Monate alten Säugling und dem 22 Monate alten Kleinkind die Wohnung und fuhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 4721 in Richtung Pfalzgrafenweiler.