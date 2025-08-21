Schreckliche Tat in Waldachtal: „Es gibt jetzt nur noch dieses eine kleine Mädchen“

Nachdem ein Mann seine Lebensgefährtin getötet haben und dann bewusst einen Unfall verursacht haben soll, bei dem er und sein Sohn getötet wurden, laufen Spendenaktionen. Sie sollen der einzig überlebenden Tochter helfen.
Die Erschütterung ist Andrea Borg aus Bad Wildbad deutlich anzuhören, als sie von der 34-jährigen Frau erzählt, die am Sonntagabend des 10. August von ihrem Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in Salzstetten mit – wie es die Polizei formuliert – „scharfer Gewalt“ getötet worden sein soll. Denn die junge Frau war die Patentochter ihres Mannes Jochen. „Mit ihrem Vater sind wir seit mehr als 30 Jahren befreundet“, erzählt Andrea Borg im Gespräch mit unserer Redaktion.