Schreckliche Tat in Horb: Urteil im Prozess um brutale Poller-Attacke – Angeklagter rastet aus

Nach der brutalen Attacke auf zwei Frauen in Horb fällt nun das Urteil des Landgerichts Rottweil. Die Reaktion des Angeklagten sorgt für Unruhe im Saal.
Pünktlich um 14 Uhr verkündet der vorsitzende Richter Karlheinz Münzer das Urteil. Während der Begründung ruft der Angeklagte immer wieder dazwischen: „Das ist viel zu viel.“ Er klatscht in die Hände und verlangte lautstark, seine Familie anrufen zu dürfen. Zwei Justizwachtmeister stellen sich neben ihn, können ihn zunächst jedoch nicht beruhigen.