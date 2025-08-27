„Schrecklich nette Nachbarn“: Die Bilanz des Freudenstädter Sommertheaters im „Tal X“

Rund 4500 Besucher an fünfzehn Spielabenden zog das Freudenstädter Sommertheater auf der Gartenschau an. Im kommenden Jahr gibt es wieder ein historisches Stück.
Ein äußerst zufriedenstellendes Fazit zogen zum Sommertheaterschluss Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, die Produktionsleiter Thomas Fischer und Frank Gretenkort sowie Autor und Regisseur Jürgen von Bülow. Etwas ganz Besonderes sei diese Theaterproduktion eigens für die Gartenschau im „Tal X“ gewesen, versicherten die Verantwortlichen im Gleichklang. Das Publikum habe mit seinem Zustrom zu den Aufführungen das immense ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten und die nicht nachlassende Spielfreude der Darsteller eindrucksvoll gewürdigt. Manch ein Besucher habe sogar mit etwas Wehmut auf das Ende der Spielabende geschaut.