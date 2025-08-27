„Schrecklich nette Nachbarn“: Die Bilanz des Freudenstädter Sommertheaters im „Tal X“

Rund 4500 Besucher an fünfzehn Spielabenden zog das Freudenstädter Sommertheater auf der Gartenschau an. Im kommenden Jahr gibt es wieder ein historisches Stück.

Ein äußerst zufriedenstellendes Fazit zogen zum Sommertheaterschluss Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, die Produktionsleiter Thomas Fischer und Frank Gretenkort sowie Autor und Regisseur Jürgen von Bülow. Etwas ganz Besonderes sei diese Theaterproduktion eigens für die Gartenschau im „Tal X“ gewesen, versicherten die Verantwortlichen im Gleichklang. Das Publikum habe mit seinem Zustrom zu den Aufführungen das immense ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten und die nicht nachlassende Spielfreude der Darsteller eindrucksvoll gewürdigt. Manch ein Besucher habe sogar mit etwas Wehmut auf das Ende der Spielabende geschaut.

Für alle, die schon jetzt auf eine Fortsetzung des Freudenstädter Sommertheater-Angebots warten, hält Carolin Schölzl ein besonderes Bonbon bereit: Nächstes Jahr gibt es wieder ein historisches Stück, und zwar auf dem Kniebis. „Sehr charmant und toll umgesetzt, gleichwohl etwas ketzerisch“ habe sich die Produktion von „Schrecklich nette Nachbarn“ gezeigt, meinte die Tourismusdirektorin.

Von einem Konzept, das für die feste Bühne andere Erfordernisse gestellt habe als bei den vorausgegangenen Theaterspaziergängen, sprach Thomas Fischer. Alle Beteiligten hätten sich in die veränderten Bedingungen bestens eingefunden. Besonders hob Fischer auf die gute Vorbereitung und Unterstützung vonseiten des Ansprechpartners Alexander Hanusch, des Leiters der Gartenschau-Veranstaltungen, ab. Ein weiterer erfreulicher Aspekt im Gesamtkonzept sei die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel gewesen, die dem Publikum Zeit und Wege gespart habe.

Ganz besondere Erfahrung

Eine ganz besondere Erfahrung hat das Ensemble mit der Sonderveranstaltung für Sehbehinderte und Blinde machen dürfen, so Fischer. Insgesamt 30 Gäste einschließlich ihrer Betreuungspersonen machten an einem Abend von dem inklusiven Kulturangebot Gebrauch. Begleitet wurden sie von Petra Schnierle von der Selbsthilfegruppe „Sehnixen“. Bereits vor der eigentlichen Theateraufführung kam es zu einer wahrhaft „hautnahen“ Begegnung – sprich: Tastführung – zwischen dem Ensemble und den blinden beziehungsweise sehbehinderten Besuchern sowie den Arrangements auf der Bühne. Zweck der Übung war es, ihnen die Identifizierung der handelnden Personen beim Auftritt zu erleichtern. Das einmalige inklusive Angebot kam bestens an.

Schließlich vermeldete Thomas Fischer, dass über die gesamte Spielzeit keine personellen Ausfälle zu beklagen waren. Diese Tatsache verleitete ihn zu der Überzeugung: „Theaterspielen hält gesund!“

Jürgen von Bülow, etatmäßiger Sommertheater-Autor und Regisseur aus Stuttgart, hat den Bleistift für die nächste Handlung im kommenden Jahr bereits gespitzt. Es wird sich um eine lokale – beziehungsweise regionale – Geschichte handeln. Die Arbeit mit dem Sommertheater bereitet ihm stets Freude, „weil wir uns sehr schätzen und ein eingespieltes Team“ sind. Die vorausgegangene Zusammenarbeit mit der Musikschule Baiersbronn bezeichnet er als „äußerst produktiv“.

Dankbarkeit dafür, dass „wir das Sommertheater in einem eher ungewohnten Umfeld präsentieren konnten“, empfindet Frank Gretenkort. Dadurch seien viele Gäste, die eigentlich wegen der Gartenschau kamen, auf das Sommertheater aufmerksam geworden. Darin sah Gretenkort eine gute Gelegenheit, neue Zuschauer zu gewinnen.