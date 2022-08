3 Mit Gitterzäunen ist der Bereich um den Kastanienbaum abgesperrt. Foto: Hauser

Immer Ärger mit dem Kinderbecken, und nun das: Im Balinger Freibad brach um die Mittagszeit ein großer Ast vom Kastanienbaum direkt neben der großen Rutsche ab. Der Schrecken war groß, es wurde aber niemand verletzt.















Link kopiert

Balingen - "Es war ein großer Krach, wie bei einem Unfall", schildert Kassiererin Ulrike Gscheidle den Vorfall. Dann bekam sie die Aufregung und den Auflauf bei der Rutsche mit und auch die Erleichterung beim Badepersonal und den Gästen: Bis auf den Schaden an der Rutsche war nichts passiert. Sogar Mitarbeiter aus dem benachbarten Bizerba-Unternehmen waren gekommen, um zu sehen, was passiert war. Mit Gitterzäunen ist der Bereich abgesperrt worden.

Niemand ist zu Schaden gekommen

"Der Schreck war bei allen Akteuren vor Ort natürlich groß, aber hat sich zwischenzeitlich gelegt", zeigt sich Bürgermeister Ermilio Verrengia erleichtert. "Wir sind froh und dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist."

Wie Verrengia auf Anfrage weiter mitteilt, ist die Rutsche so stark beschädigt, dass diese bis auf Weiteres nicht mehr betrieben werden kann. Die Reparatur müsse von einer Fachfirma ausgeführt werden. Anschließend werde von einer Prüfungseinrichtung die Maßnahme abgenommen werden.

Lesen Sie auch Balinger Freibad Im Kinderbecken schießen Fontänen aus den Ritzen Im Kinderbecken des Balinger Freibads gibt es wieder Probleme. Diese machen aber eine Sperrung nicht notwendig.

Es gebe ansonsten keine Einschränkungen für den Freibadbetrieb, auch nicht für die nebenstehende Breitrutsche, so Verrengia. An den Gebäuden und Flachdächern in der Nähe des Baums seien keine Schäden entstanden.

Baum ist 122 Jahre alt

Nach den Angaben Verrengias ist die Kastanie 122 Jahre alt. Die letzte Kontrolle fand im Herbst statt, die nächste reguläre Untersuchung wäre am 30. Mai 2023 gewesen. "Der Bereich um die Rutsche wird nun abgesichert, und es werden weitere Äste vorsichtshalber abgenommen", sagt der Bürgermeister. Zudem werde eine externe Fachfirma hinzugezogen, um weitere Schritte zu erörtern. Verrengia: "Die Standsicherheit vom Baum ist gegeben." Die Trockenheit habe der Kastanie aber unheimlich zugesetzt; normalerweise sei eine hohe Elastizität in so einem Baum vorhanden.