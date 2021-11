1 Kurz nach dem Vorfall an den Beruflichen Schulen ist der Tatort noch immer in Nebelschwaden gehüllt. Foto: Vögele

Ein Knall, dichter Nebel und ein ganz großer Schreck – das hat sich am Dienstagabend während eines VHS-Kurses an den Beruflichen Schulen in Sulz zugetragen. Was genau passiert ist, stellte sich auch für die Polizei erst am Nachmittag heraus.















Sulz - Ingrid Vögele ist noch immer sichtlich erregt, wenn sie über die Geschehnisse an den Beruflichen Schulen in Sulz am Dienstagabend spricht. Eigentlich wollte die Pensionärin an diesem Abend entspannt Aquarell-Bilder malen, doch ehe ihr VHS-Kurs um 19 Uhr starten konnte, wurde die künstlerische Ruhe jäh unterbrochen. "Ich hatte eben erst meine Sachen ausgepackt und wollte gerade ein Bild mit der Kursleiterin besprechen, da kam plötzlich etwas durch das offene Fenster hereingedonnert", erzählt Vögele. "Es sah aus wie ein kleiner Atompilz."

Beteiligte rennen in Panik aus dem Gebäude

Sofort habe sich eine dichte Nebelwand gebildet, die Kursteilnehmer hätten nichts mehr sehen können. "Da kann man gar nicht viel nachdenken, sondern nur alles stehenlassen und herausrennen", sagt Vögele. Unter dem Heulen des Rauchmelders liefen die Beteiligten in Panik aus dem Gebäude, berichtet sie weiter. Auch die Teilnehmer eines weiteren VHS-Kurses, der im Untergeschoss stattfand, verließen eilig das Schulhaus. Die Sulzer Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen und sechs Mann schnell am Tatort, genau wie zwei Streifen der Polizeireviere aus Oberndorf und Horb. Auch Schulleitung und Hausmeister waren zugegen.

Als die Beteiligten später ihre Sachen aus dem Raum holten, war alles mit einer weißen Schicht überzogen, sagt Vögele. "Auch unsere Kleidung war ganz weiß." Zudem sei ihr Hals ordentlich gereizt gewesen, "aber ich habe abends dann noch einen Liter Tee getrunken, dann ging es wieder", erzählt die Pensionärin.

"Wir haben es im Stadtgebiet sonst eher mit geworfenen Eiern und Schmierfinken zu tun"

Was an der Berufsschule passiert ist – diesbezüglich tappen die Beteiligten am Mittwochmorgen noch immer im Dunkeln. Lediglich einen Hinweis gebe es laut Vögele: Eine Kursteilnehmerin hätte nach dem Vorfall draußen vier Jugendliche wahrgenommen, die sich in einer anderen Sprache unterhalten hätten und dann weggerannt seien.

Auch die Polizei konnte sich die Ereignisse am Mittwochmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion nicht erklären. Das Ganze sei ein untypisches Ereignis, sagt Uwe Vincon vom Polizeipräsidium Konstanz. "Wir haben es im Stadtgebiet sonst eher mit geworfenen Eiern und Schmierfinken zu tun", erläutert er.

Am Nachmittag folgte dann die Erklärung: Unbekannte, vermutlich handelt es sich um Jugendliche, haben wohl mit einem Feuerlöscher in das offene Fenster des Klassenzimmers gesprüht. Der Inhalt des Pulverlöschers breitete sich im Raum aus und verschmutzte auch die Kleidung der Personen, die sich im Klassenzimmer aufhielten. Die Polizei hat nun die Ermittlung wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer für die Tat in Frage kommt, ist derzeit noch vollkommen unklar.

