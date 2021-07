1 Das Mädchen wurde im Rettungswagen eingehend untersucht. Foto: Stopper

Einen Schreckmoment haben die zehnjährige Emily aus Jungingen und ihre Mutter am Mittwochmittag am Hechinger Schaukelpfad erlebt. Das Kind hatte sich in einen ehemaligen Autoreifen gesetzt, der an einer langen Stange hängt, und schaffte es nicht mehr, aus dem Reifen wieder rauszukommen.

Hechingen - Ein Betriebshofmitarbeiter, der in der Nähe arbeitete, versuchte sofort zu helfen. Aber alleine mit der Mutter war nichts auszurichten. So wurde die Feuerwehr alarmiert. Kind in Gefahr – da rückte gleich ein ganzer Einsatztrupp samt Gerätewagen aus. Benötigt wurden am Ende aber nur die starken Arme von vier Feuerwehrmännern, die behutsam und vorsichtig die junge Dame aus ihrer misslichen Lage befreiten. Im Rettungswagen wurde sie eingehend untersucht, aber es wurden keine Verletzungen festgestellt.

Schaukel bleibt so hängen

Martina Eberle, die Initiatorin des Hechinger Schaukelpfads, kam auch an den Unfallort und war sehr erleichtert über den Ausgang der Aktion. Die Schaukel wird zunächst so hängen bleiben. Schließlich ist sie vom TÜV abgenommen.