1 Offenbar kommt es bei der Eingabe des Autokennzeichens oft zu Fehlern – auch bei den Autofahrern, die ehrlich bezahlen wollen. Foto: Verena Parage

Die Stadtwerke Calw haben es in ihren vier Parkhäusern immer wieder mit Betrugsversuchen zu tun. Das liegt vor allem an der neuen Technik – die braucht zwar keine Schranken mehr, hat dafür aber ihre Tücken.









Link kopiert



Seit gut drei Monaten wird in Calw nur noch schrankenlos geparkt: Parktickets gehören in den Parkhäusern ZOB, Calwer Markt, Haggasse und Kaufland seither der Vergangenheit an. Stattdessen werden die Nummernschilder von Kameras abgescannt. Kurz vor der Ausfahrt stecken Nutzer folglich nicht mehr ihr Ticket in den Parkautomaten, sondern geben in eben jenen ihr Autokennzeichen ein. Doch das hat seine Tücken.