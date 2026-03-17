Schramberger Wohnprojekt: Wann kommt die Entscheidung?

Das Gelände war gerodet, doch gebaut wird nicht. Widersprüche von Nachbarn sorgen dafür, dass sich das Verfahren weiter hinzieht.

Der Hang für die Bebauung an der Rochus-Merz-Straße wurde Anfang 2023 zum ersten Mal gerodet. Zwischenzeitlich herrscht wieder Wildwuchs – und arg viel mehr hat sich auf dem Grundstück selbst auch noch nicht getan. Im Hintergrund beschäftigt das Bauprojekt in der Talstadt indes Baubehörden, das Regierungspräsidium und mehrere Anwälte. Ganz zu schweigen von den Anwohnern, die Widerspruch gegen die geplanten Häuser eingelegt haben.

Zahlreiche Interessenten Die Constant Projekt GmbH aus Esslingen plant dort nach eigenen Angaben ein „Vorzeigeprojekt für intelligentes Planen, ökologisches Bauen, modernes Wohnen und nachhaltiges Leben“ (wir berichteten). Dieses Konzept habe bereits mehr als 150 Interessenten angelockt. „Von der Anzahl der Rückmeldungen sind wir überwältigt“, sagt Eberhard Mangold.

In Zusammenarbeit mit dem Hausbaupartner Kampa gibt es deshalb mittlerweile ein zweites Ausführungskonzept. „Neben dem bereits bekannten Effizienzhaus-40-Standard mit dem Null-Energiekosten-Konzept bieten wir mittlerweile auch den günstigeren Effizienzhaus-55-Standard“, so der Geschäftsführer.

Prozedere

Die Baurechtsbehörde der Stadt hat im Oktober 2024 die Baugenehmigung erteilt, seit Juli 2025 sind vier Widerspruchsverfahren von Nachbarn anhängig. Wie Heike Spannagel vom Regierungspräsidium Freiburg auf Anfrage erläutert, ist das Prozedere in Widerspruchsverfahren üblicherweise folgendes: „Die Widerspruchsführer legen ihr Rechtsmittel bei der unteren Baurechtsbehörde ein. Diese überprüft dann im sogenannten Abhilfeverfahren die von ihr getroffene Entscheidung unter Berücksichtigung des Vorbringens der Rechtsmittelführer. Gelangt die untere Baurechtsbehörde – wie hier – zu dem Schluss, ihre Entscheidung sei rechtmäßig, legt sie den Vorgang dem Regierungspräsidium für die nachfolgende Prüfung vor. Das RP als höhere Baurechtsbehörde überprüft die Entscheidung der unteren Baurechtsbehörde auf ihre Recht- und Zweckmäßigkeit und trifft eine entsprechende Entscheidung.“

Nach monatelangem Stillstand wird es nun (wieder) spannend: „Die Entscheidung zu den vier Widerspruchsverfahren erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2026“, erläutert Heike Spannagel. Und wie belastbar ist dann diese Entscheidung? Darauf die Pressesprecherin: „Wenn eine Widerspruchsentscheidung des RP zugunsten des Bauherrn ausfällt, können Nachbarn dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagen.“

Weitere Teilbaufreigabe

Wie Eberhard Mangold erläutert, liegt seinem Unternehmen mittlerweile auch die Teilbaufreigabe für die sogenannte Verbauwand (Bohrpfahlwand) vor. „Wir, das heißt die involvierten Planungs- und Fachingenieure, haben äußerst sorgfältig gearbeitet. Der Prüfstatiker erhob keinerlei Beanstandungen. Gegenwärtig erarbeiten wir die statischen Planungs- und Berechnungsgrundlagen für die Beantragung der Erteilung der nächsten Teilbaufreigabe, in diesem Fall für die Erd- und Betonarbeiten (Stellplatzanlage).“

Hintergrund

Änderung

Das Land Baden-Württemberg hat das Widerspruchsverfahren für Angelegenheiten der Landesbauordnung zum 1. Juni 2025 abgeschafft. Das heißt, gegen Bescheide der unteren Baurechtsbehörden, die bis zum 31. Mai 2025 bekannt gegeben wurden, konnte noch Widerspruch eingelegt werden. Diese Widersprüche arbeitet das Regierungspräsidium (RP) Freiburg derzeit noch ab – hierzu gehört der Fall in Schramberg. Für alle Bescheide der unteren Baurechtsbehörden, die nach dem diesem Datum bekannt gegeben wurden, ist laut Info des RP, direkt Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben.