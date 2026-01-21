Schramberger Wirtschaft: Global erfolgreich, regional verwurzelt

Wie aus Kabeln zuverlässige Verbindungen entstehen, erfuhren die Wirtschaftsjunioren bei ihrem Besuch bei Engeser in Schramberg-Waldmössingen.
Im Rahmen einer Betriebsbesichtigung hatten die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Engeser GmbH in Schramberg zu blicken – einem echten Schwarzwälder Mittelständler mit internationaler Strahlkraft. Das familiengeführte Unternehmen wird in zweiter Generation von Steffen Engeser geleitet und steht seit Jahrzehnten für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft.