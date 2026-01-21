Schramberger Wirtschaft: Global erfolgreich, regional verwurzelt

Wie aus Kabeln zuverlässige Verbindungen entstehen, erfuhren die Wirtschaftsjunioren bei ihrem Besuch bei Engeser in Schramberg-Waldmössingen.

Im Rahmen einer Betriebsbesichtigung hatten die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Engeser GmbH in Schramberg zu blicken – einem echten Schwarzwälder Mittelständler mit internationaler Strahlkraft. Das familiengeführte Unternehmen wird in zweiter Generation von Steffen Engeser geleitet und steht seit Jahrzehnten für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft.

Mehr als 1000 Mitarbeiter Was einst als regional verwurzelter Betrieb begann, hat sich zu einem global agierenden Spezialisten entwickelt: Heute beschäftigt Engeser mehr als 1000 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Europa und den USA und zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Kabelkonfektion und Systemverkabelung. Trotz des kontinuierlichen Wachstums ist das Unternehmen seiner Heimat und seinen Werten stets treu geblieben.

Ob im Maschinen- und Fahrzeugbau, in der Medizintechnik, bei Haushaltsgeräten oder in Solar- und Energiesystemen – überall dort, wo Strom sicher, präzise und dauerhaft fließen muss, sorgen Lösungen von Engeser für die passenden Verbindungen.

Rundgang wird durch offene Gespräche ergänzt

Im Rahmen der Führung durch gleich zwei Werke in Schramberg erhielten die Wirtschaftsjunioren spannende und praxisnahe Einblicke in die Herstellung komplexer Kabelbäume, vorkonfektionierter Einzellitzen, Flachbandleitungen sowie Schalterkabelsätze. Besonders eindrucksvoll war dabei das Zusammenspiel aus hochautomatisierten Fertigungsprozessen, modernster Technik und handwerklicher Präzision.

Paradebeispiel

Ergänzt wurde der Rundgang durch offene Gespräche über unternehmerische Verantwortung, Fachkräftesicherung, Ausbildung sowie die Herausforderungen eines international tätigen Familienunternehmens.

Der Besuch hinterließ bei den Wirtschaftsjunioren einen nachhaltigen Eindruck. „Besonders beeindruckt hat uns, mit wie viel Präzision, Innovationsgeist und Bodenständigkeit bei Engeser gearbeitet wird – ein echtes Paradebeispiel für ein erfolgreiches Familienunternehmen aus der Region“, lautete das einhellige Fazit des WJ-Kreises.

Der Besuch in Waldmössingen zeigte eindrucksvoll, wie aus Kabeln nicht nur technische, sondern auch menschliche und wirtschaftliche Verbindungen entstehen, heißt es in einer Mitteilung.