Der Bauhof der Stadt Schramberg hat wie jedes Jahr im Advent auf dem Rathausplatz vor dem Schloss und in Sulgen jeweils eine Weihnachtstanne aufgestellt.

Es weihnachtet in Schramberg. Nachdem bereits in der vergangenen Woche die Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen der Stadt aufgehängt wurden, sind es jetzt die Tannen, die den Schmuck ergänzen.

Mit dem Kran wurde am Montagmorgen so eine Blautanne in die dafür vorgesehene Hülse auf dem Rathausplatz gehievt.