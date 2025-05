Schramberger vor Gericht: Fast alle Verhandlungen abgesagt

1 Gleich mehrere Verhandlungen fanden nicht statt. Foto: Wegner Fünf Gerichtsverhandlungen waren vor dem Strafrichter in Oberndorf für Angeklagte aus dem Raum Schramberg angesetzt. Doch es gab nur ein Plädoyer.







Link kopiert



Eigentlich waren fünf Verhandlungen mit Verfahren aus dem Schramberger Raum beim Amtsgericht in Oberndorf an diesem Tag angesetzt – doch nachdem insgesamt drei – gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Vortäuschen einer Straftat – abgesagt worden waren und zudem ein Angeklagter nicht erschienen war, war, nachdem bei einem weiteren zu Prozessbeginn auch niemand erschienen war, fraglich, ob die Staatsanwältin an diesem Tag „leer ausgehen“ würde, wie der Richter anmerkte.