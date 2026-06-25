Schramberger vor Gericht: Eskalation an der Haustür

War es ein tätlicher Angriff oder lediglich ein Streit um einen falsch zugestellten Bescheid? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Amtsgericht Oberndorf.

Ein Fall von tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte hat am Mittwoch das Amtsgericht Oberndorf beschäftigt. Ein 71-jähriger Mann aus Schramberg musste sich wegen eines Vorfalls aus dem April vergangenen Jahres verantworten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte einen Gerichtsvollzieher angegriffen und geschlagen haben, als dieser einen Vollstreckungsauftrag zustellen wollte. Der 71-Jährige bestritt die Vorwürfe. Über seinen Verteidiger ließ er erklären, der Vollstreckungsbescheid sei an eine ihm unbekannte Frau adressiert gewesen.

Deshalb habe er versucht, das Schreiben zurückzugeben. Als der Gerichtsvollzieher darauf nicht reagiert habe, habe er das Dokument zerknüllt und in dessen Fahrzeug geworfen. Zu körperlicher Gewalt sei es nicht gekommen.

Widersprüchliche Aussagen

Der Gerichtsvollzieher schilderte den Vorfall anders. Er sagte aus, der Angeklagte sei durchaus handgreiflich geworden. Zudem habe man sich gegenseitig mit Anzeigen gedroht.

In der Verhandlung wurde der genaue Ablauf des Geschehens ausführlich hinterfragt. Die Aussagen blieben jedoch widersprüchlich, eine eindeutige Klärung gelang nicht.

Die Staatsanwaltschaft sah den Tatvorwurf dennoch als erwiesen an und beantragte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch und verwies auf fehlende Beweise. Richterin Blessing folgte schließlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den 71-Jährigen zu einer Geldstrafe von 3600 Euro sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten.