Schramberger verfasst Bestseller: Er hat sogar Angela Merkel überholt

Wenn sich Daniel Bachmann ans Schreiben macht, geht es ihm nie um das Rampenlicht. Sondern um Menschen, ihre Geschichten und darum, ihrem Leben eine Stimme zu geben. „Mein Ego braucht das nicht“, sagt er trocken. Mehr als 40 Biografien und Memoiren hat der gebürtige Schramberger inzwischen verfasst – meist im Hintergrund, oft ohne großen öffentlichen Hinweis auf seinen Namen. In der Branche gilt der Mann, der an der Oberndorfer Straße aufgewachsen ist, längst als „Ghost für alle Fälle“. Einer, der nicht nur schreiben kann, sondern vor allem zuhören. Einer, der sich mit beinahe journalistischer Hartnäckigkeit in völlig fremde Themenwelten eingräbt. Und einer, der diszipliniert arbeitet.

Disziplin vom Handball „Jedes Jahr ein Buch“ – das ist inzwischen seine Schlagzahl. Etwa drei Monate verbringt Bachmann mit Gesprächen und Interviews mit seinen Protagonisten. Danach folgen Recherche, Nachrecherche und schließlich rund vier Monate Schreibarbeit. Das alles erledigt er professionell im Zehn-Finger-System. Gelernt hat er das bereits mit 17 Jahren – in einem Vhs-Kurs in Schramberg. „Ich war der einzige Mann unter ungefähr 30 Frauen“, erinnert er sich.

Die Disziplin für seinen Beruf habe er im Sport gelernt, erzählt Bachmann. „In den guten alten Handballzeiten in Schramberg.“ Wenn er heute in seine Heimatstadt kommt, fühlt es sich allerdings ein wenig anders an als früher. Seit die elterliche Wohnung verkauft wurde und auch das Parkhotel geschlossen hat, sei er gewissermaßen „heimatlos“ in Schramberg geworden. Was ihn natürlich nicht davon abhält, regelmäßig anzureisen.

Seit rund zehn Jahren lebt Bachmann gemeinsam mit seiner Frau, der Schriftstellerin Beate Rygiert, im Murgtal. In Forbach haben die beiden ein ehemaliges Kindergartengebäude mitten im Ort zu ihrem Zuhause gemacht – umgeben von viel Grün. Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigte sich der Autor am 1. Mai scherzhaft auf dem Fahrrad, wie er seine Runden über das Gelände dreht. „Fahrt in den Mai“, kommentierte er trocken.

Sein jüngstes Werk über Immobilien-Influencer Tomislav Primorac (Immo Tommy) steht – wie viele Bachmann-Bücher zuvor – seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der Titel „Jeden Tag einen Schritt – wie du täglich erfolgreicher wirst“, geschrieben gemeinsam mit dem Podcast-Duo Hoss und Hopf, wurde im vergangenen Jahr sogar zum meistverkauften Buch seines Segments.

„Es hat sich 2025 sogar besser verkauft als die Biografie von Angela Merkel“, sagt Bachmann.

Früher habe er gern gesagt: „Ein guter Ghostwriter ist so bekannt wie ein guter Spion.“ Ganz so einfach sei das heute allerdings nicht mehr. Durch seine Arbeit tritt Bachmann inzwischen selbst häufiger öffentlich auf – etwa gemeinsam mit Schauspielerinnen wie Ursula Karven oder Natalia Wörner. Und auch an die Zeit, als er die Geschichte von Conchita Wurst schrieb, erinnert er sich schmunzelnd: „So oft konnte ich mich gar nicht verstecken, wie ich damals plötzlich in der Öffentlichkeit gestanden habe.“

Besuch in seiner Heimat

Derzeit arbeitet Bachmann parallel an gleich zwei Büchern. „Für eines recherchiere ich schon, am anderen schreibe ich noch.“ Ideal sei das nicht. „Das ist ziemlich anstrengend und ich mache es eigentlich nicht gern.“ Aber die Deadlines ließen ihm derzeit keine andere Wahl.

Seinen nächsten Besuch in Schramberg plant der Autor übrigens bereits fest ein: Am 13. Juni möchte er zum Sommerfest der Da-Bach-Na-Fahrer in den Park der Zeiten kommen. Denn bei aller Bestseller-Routine gilt für ihn offenbar bis heute: Ein echter Schramberger trägt die Fasnet im Herzen.