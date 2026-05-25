Schramberger verfasst Bestseller: Er hat sogar Angela Merkel überholt

Der Mann hinter den Bestsellern: Warum der Schramberger Daniel Bachmann lieber unsichtbar bleibt.
Wenn sich Daniel Bachmann ans Schreiben macht, geht es ihm nie um das Rampenlicht. Sondern um Menschen, ihre Geschichten und darum, ihrem Leben eine Stimme zu geben. „Mein Ego braucht das nicht“, sagt er trocken. Mehr als 40 Biografien und Memoiren hat der gebürtige Schramberger inzwischen verfasst – meist im Hintergrund, oft ohne großen öffentlichen Hinweis auf seinen Namen. In der Branche gilt der Mann, der an der Oberndorfer Straße aufgewachsen ist, längst als „Ghost für alle Fälle“. Einer, der nicht nur schreiben kann, sondern vor allem zuhören. Einer, der sich mit beinahe journalistischer Hartnäckigkeit in völlig fremde Themenwelten eingräbt. Und einer, der diszipliniert arbeitet.