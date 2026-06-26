Schramberger Unternehmen: Kooperation soll Lieferketten stärken

Mit einer geplanten Partnerschaft in Indien reagiert die Schweizer Electronic AG auf die steigenden Anforderungen an globale Lieferketten.

Die Schweizer Electronic AG und ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited, ein Unternehmen der Amber Group, beabsichtigen, eine strategische Kooperation im Bereich der Leiterplatten einzugehen. ILJIN Electronics betreibt sein Geschäft mit unbestückten Leiterplatten über seine Tochtergesellschaften, wobei sich die Kooperation insbesondere auf Ascent Circuits konzentriert.

Mehrwert für Kunden Die geplante Zusammenarbeit wird die langjährige Erfahrung von SCHWEIZER im Bereich der Leiterplattenanwendungen für die Automobil- und Industriebranche mit der Produktionspräsenz und den Expansionsplänen von Ascent Circuits in Indien verbinden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Sie wird einen Mehrwert für die Kunden in Europa und den USA schaffen, indem sie die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärkt, die Beschaffungsmöglichkeiten erweitert und einen strukturierten Weg hin zu zukünftigen technologischen Fähigkeiten ebnet.“ In der ersten Phase werden sich die Partner auf ausgewählte Standardanwendungen für Automobil- und Industrie-Leiterplatten konzentrieren, die auf den bestehenden Fertigungskapazitäten basieren. Parallel dazu wird in dieser Kooperation ein schrittweiser Fahrplan für komplexere Multilayer- und HDI-Anwendungen erstellt, sobald in Indien entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen, teilt Schweizer mit.

Wandelndes Marktumfeld

Ein Schlüsselelement der Zusammenarbeit wird die Abstimmung von Kundenanforderungen, technischen Fähigkeiten, Kapazitätsbedarf und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit sein. Hohe Qualitäts-, Qualifizierungs- und Prozessstandards werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um die Erwartungen anspruchsvoller Kunden aus der Automobil- und Industriebranche zu erfüllen.

Die Partner beabsichtigen zudem, ausgewählte zukünftige Wachstumsbereiche in anderen Branchen zu evaluieren, in denen die Zusammenarbeit langfristigen Kundennutzen schaffen kann.

Die Zusammenarbeit spiegelt die zunehmende Bedeutung diversifizierter, zuverlässiger und geopolitisch widerstandsfähiger Lieferketten in der globalen Elektronikindustrie wider.

Für Kunden bietet sie zusätzliche Optionen in einem sich wandelnden Marktumfeld. „Für beide Unternehmen stellt sie eine Chance dar, sich ergänzende Stärken zu bündeln und eine skalierbare Plattform für zukünftiges Wachstum aufzubauen.“