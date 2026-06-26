Schramberger Unternehmen: Kooperation soll Lieferketten stärken

Mit einer geplanten Partnerschaft in Indien reagiert die Schweizer Electronic AG auf die steigenden Anforderungen an globale Lieferketten.
Die Schweizer Electronic AG und ILJIN Electronics (India) Pvt. Limited, ein Unternehmen der Amber Group, beabsichtigen, eine strategische Kooperation im Bereich der Leiterplatten einzugehen. ILJIN Electronics betreibt sein Geschäft mit unbestückten Leiterplatten über seine Tochtergesellschaften, wobei sich die Kooperation insbesondere auf Ascent Circuits konzentriert.