Schramberger Straße in Sulgen

1 Im Laufe des heutigen Mittwochs soll der Feinbelag auf die Baustelle im Bereich der Schramberger Straße in Sulgen aufgebracht werden. Foto: Wegner

Im vergangenen Herbst waren die Bushaltestellen in der Schramberger Straße behindertengerecht umgebaut worden. Doch ganz fertig wurde die Stadt mit der Maßnahme im Straßenbereich (noch) nicht.









Die Bushaltestellen an der Schramberger Straße in Sulgen sind schon eine Weile barrierefrei, nur die Sanierung des Belags in diesem Bereich fehlte noch.