Die Stadtmusik Schramberg probte am vergangenen Wochenende drei Tage lang für das Weihnachtskonzert am 25. Dezember.

Der Probenmarathon begann am Freitagabend mit einer regulären Gesamtprobe. Der Samstag startete mit Registerproben und einer Gesamtprobe. Ein besonderes Highlight bot der Sonntagabend: Klarinettist Benjamin Hummel, Solist des diesjährigen Konzerts, probte erstmals gemeinsam mit dem Hauptorchester das „Clarinet Concerto“ von Satoshi Yagisawa.

Mit dieser Vorbereitung lädt die Stadtmusik zum traditionellen Weihnachtskonzert ein. Das Jahreskonzert der Stadtmusik findet am Mittwoch, 25. Dezember im Bärensaal statt. Einlass in den Saal ist ab 18.45 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 6. Dezember, über die Webseite der Stadtmusik www.stadtmusik-schramberg.de. Zudem gibt es Tickets im Bürgerbüro im Rathaus.

Energiegeladenes Programm

Das Weihnachtskonzert verspricht auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis. Das Jugendblasorchester Youthnited, unter der Leitung von Sabrina Michelfeit, ist in diesem Jahr musikalisch weiter gewachsen und eröffnet den Abend mit einem energiegeladenen Programm. Mit „Jubilance“ von Benjamin Yeo, einem mitreißenden „Dance Medley“ und den Hits von Aretha Franklin zeigt das junge Orchester seine Spielfreude und Vielseitigkeit.

Der zweite Konzertteil, gestaltet vom Hauptorchester, startet mit der „Steel Overture“ von José Alberto Pina. Es folgt das Solo-Werk „Clarinet Concerto“ von Satoshi Yagisawa, mit Benjamin Hummel an der Soloklarinette.

Mystische Atmosphäre

Das Hauptwerk des Abends, „The Bermuda Triangle“, ebenfalls von José Alberto Pina, entführt das Publikum in die mystische Atmosphäre tropischer Gewässer.

Als fulminantes Finale erklingt das „New York Medley“ von Udo Jürgens. Begleitet von den beiden Gesangssolisten Mirjam Hauser und Dominik Dieterle wird die Bühne zum pulsierenden Zentrum der Weltmetropole, der „City that never sleeps.“ Wie die Stadtmusik mitteilt, steht das Weihnachtskonzert unter dem Zeichen des Abschieds von Dirigent Meinrad Löffler. Er wird zum Jahreswechsel den Taktstock an seinen Nachfolger, Daniel Weißer, übergeben.