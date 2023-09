Seit dem Tag des offenen Denkmals am n Sonntag erstrahlt das neu eröffnete Gut Berneck in neuem Glanz. Aber auch ein anderes bedeutendes Kulturdenkmal der Stadt Schramberg ist in diesen Tagen zu würdigen: Am 14. September 1923 wurde das Schloss der Grafen von Bissingen und Nippenburg an die Stadt Schramberg verkauft.

Zum Ehrenbürger ernannt

Die Stadt und ihre Bürger ernannten Graf Cajetan von Bissingen und Nippenburg (1870 bis 1956) für seine Bereitschaft zur Ermöglichung eines neuen Kapitels der Stadtentwicklung zum siebten Ehrenbürger. Das ehemalige Schloss und heutige Stadtmuseum ist eines der Wahrzeichen der Stadt Schramberg.

Landhungrige Industrie

In der frühen Weimarer Republik stand die seit 1648 in Schramberg beheimatete Adelsfamilie großen Veränderungen gegenüber: Das Zeitalter der Monarchie war mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen, eine Auflösung der Familienfideikommisse drohte, die landhungrige Industriestadt übte einen immer größeren Druck auf das inselartige Schlossgut aus – und kurz nach dem Ersten Weltkrieg war das langjährige Familienoberhaupt Graf Ferdinand von Bissingen und Nippenburg (1837 bis 1919) verstorben. Sein ältester Sohn Graf Cajetan von Bissingen und Nippenburg verlor seine Position als Regierungsdirektor in Weißenburg im ehemaligen „Reichsland Elsass-Lothringen“ und trat die Nachfolge seines Vaters in Schramberg an.

Weiter hohes Ansehen

Die eng mit der katholischen Kirchengemeinde verbundene und der christlichen Caritas beispielhaft verpflichtete Adelsfamilie besaß auch über die Novemberrevolution hinweg in der Bürgerschaft ein hohes Ansehen und hätte somit ihre Geschichte in Schramberg durchaus fortsetzen können.

Pläne für das Schlossgut

Der neue Stadtschultheiß Eugen Ritter (1880 bis 1940) knüpfte die Stadt Schramberg 1920 jedoch an ihre bereits vor dem Ersten Weltkrieg entworfenen Pläne zur Erschließung des Schlossgutes an, da dieser inselartige Bereich die einzige größere Entwicklungsfläche war, die es in der im Zeitalter der Industrialisierung explosionsartig gewachsenen Stadt noch gab.

100 000 US-Dollar bezahlt

Das Schloss – vor allem sein großer englischer Landschaftspark – war wie eine „Mauer“ zwischen der Kernstadt und der Nordstadt mit dem damaligen Bahnhof, dessen Ausbau ein großes Thema war.

Blick von Norden auf den Park des Schlosses der Grafen von Bissingen und Nippenburg in Schramberg auf einer Postkarte um 1912. Im Hintergrund ist auch das zu diesem Zeitpunkt fertiggestellte Junghans’sche „Gut Berneck“ zu sehen. Foto: Carl Faist II /Sammlung Carsten Kohlmann

Für die Probleme seiner Heimatstadt zeigte Graf Cajetan von Bissingen und Nippenburg großes Verständnis. Beim Kauf des Schlossgutes für 100 000 US-Dollar mitten in der Inflationszeit wurde die Stadt von einer Käufervereinigung der Industrie unterstützt.

Gut Hohenstein erbaut

Mit dem Geld baute Graf Cajetan von Bissingen und Nippenburg für seine Familie das Schloss Hohenstein, das er 1925 bezog. Auf dem Hofgut des Schlosses über dem Neckartal sind seine mit Schramberg bis heute verbundenen Nachfahren auch bis heute zu Hause.

Einst Stadthalle geplant

Für Stadtschultheiß Eugen Ritter war das Schloss das „Tor eines neuen Stadtteils“. Die damaligen Pläne konnten indes – wie so oft – nur teilweise realisiert werden. So kam es nicht zu der am Rand des Schlossplatzes geplanten Stadthalle.

Rückblick nach 100 Jahren

Ein Jahrhundert später

ist der Rückblick auf die epochale Zäsur in der Geschichte der Stadt Schramberg von gemischten Gefühlen geprägt: Die Stadt nutzt das ehemalige Schlossgut bis heute mit einem ihrer größten Wohngebiete (Grafenweg, Landenbergerstraße, Tiersteinstraße), einem (bestehenden/geplanten) Schulcampus, dem Stadtmuseum, dem Juks3 (ehemaliges Gärtnerhaus), dem Polizeirevier und ihrer Hauptverkehrsader (B 462). Dafür wurde aber der große englische Landschaftsgarten geopfert, sein letzter Rest in den 1950er-Jahren für eine Neuansiedlung der letztlich kurzlebigen Kühlmöbelfabrik Buchholz.

Die Bilder

des verschwundenen Parkes betrachtet man heute mit großer Nachdenklichkeit und kann kaum glauben, dass es so einmal ausgesehen hat. Nicht umsonst kam Rudolf Mager als zeitweiliger Leiter des Fachbereiches Umwelt und Technik der Bewerbung um eine Landesgartenschau auf die Idee, das Schloss wieder in einen neuen Park einzubetten.

Mit der Zäsur

verlor die Stadt eine ihrer ältesten und bedeutendsten Familien mit vielfältigen Beziehungen in den österreichisch-ungarischen Kulturraum der Habsburgermonarchie. Der Glanz dieser Epoche ist in Schramberg verblasst.

Der 100. Jahrestag

am 14. September 2012 gibt Anlass, sich an Ehrenbürger Graf Cajetan von Bissingen und Nippenburg zu erinnern. Am Balkon des Schlosses wird die Gedenktafel mit seinem Porträt, dem Familien- und Stadtwappen mit Blumen geschmückt – als Zeichen der Dankbarkeit, dass er die Residenz seiner Familie seiner Heimatstadt überlassen hat, die sie bis heute als eines ihrer schönsten Gebäude nutzen kann.