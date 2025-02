Nicht nur Senioren nutzten die Einladung der Stadt Schramberg, im Bärensaal Fasnet zu feiern, auch jüngere Narren waren samt Kindern gekommen.

Und nur wenige Takte brauchte Jürgen Jäger, um mit seiner Musik die Gäste in die richtige Fasnetsstimmung zu bringen für den ersten Höhepunkt: Den Einzug der Abordnungen der Narrenzünfte aller Ortsteile mit ihren Kleidlesträgern zu einem gewaltigen Brezelsegen.

„Ich freue mich, dass alle Zünfte zum Feiern gekommen sind und wir eine tollen Nachmittag haben werden“, sagte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in ihrer Begrüßung.

30. Auflage der Schramberger Seniorenfasnet startet mit einer Schunkelrunde

Traditionell führte dann Achim Ringwald als Moderator professionell durch das Programm der Seniorenfasnet, die diesmal ihr 30. Jubiläum feierte, und startete auch gleich die erste ausgiebige Schunkelrunde. So aufgewärmt konnte sich das Publikum dann an der schwungvollen Tanznummer der „Kleinen und großen Garde Sulgen“ (Leitung Sabrina Weinhold) erfreuen.

Tennenbronns blühende Landschaften

Aus Tennenbronn hatte sich inzwischen Simon Eckert durch das Bernecktal nach Schramberg gekämpft. In der Bütt lobte er in Reimen nicht nur die blühenden Landschaften seines Tennenbronns, sondern gab auch einen sachlich-humorvollen Rückblick in die Zeit der Eingemeindung und die aktuelle Lage. Sein ernster Appell an die Toleranz erhielt viel Beifall.

Akteure und Gäste aus allen Schramberger Stadtteilen feiern gemeinsam

An ihn schloss sich nahtlos das Zwischenballett (der zwölf bis 18-jährigen) Waldmössingen (Leitung Franziska Wetter) an, deren Tänzerinnen virtuos über die Bühne fegten. Ringwald vergaß nicht, zum 90. Geburtstag der Narrenzunft Waldmössingen zu gratulieren.

Werner Worpitz singt

Jetzt wurde es Zeit für Werner Worpitz, der zunächst als Kapitän mit seinen Seemannsliedern (Hans Albers ließ grüßen), dann anders gewandet mit einigen Ohrwurm-Schlagern den Saal zum Mitsingen brachte, zusammen mit Jäger und Ringwald sogar zeitweise im Trio. Jubelnder Beifall war der Dank.

Wie von den anderen beiden Tanzgruppen waren die Gäste im Bärensaal auch begeistert vom Zunftballett (Leitung Steffi Melvin und Steffi Rauch) der Narrenzunft und ließen es nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Weder die „Stones“ noch Renz werden jemals aufhören“

Zum letzten Höhepunkt des Nachmittags trat Peter Renz vom „Seckeles Gäules Club“ in die Bütt. „Peter Renz ist Kult: Weder die Stones noch Renz werden jemals aufhören“, kündigte Ringwald ihn an.

Renz gab zunächst eine launige Lehrstunde über die Entstehung und das Wirken „dieses Schramberger Ordens für gepflegten Nonsens“, um danach mit deutlichen Witzen und sinnigen Sprüchen das Publikum zum Lachen zu bringen.

Mini-Mundharmonika für alle

Renz wäre nicht Renz, würde er nicht etwas mitgeben, und so ließ er an alle eine Mini-Mundharmonika eines Herstellers aus der Region austeilen: „Dann könnte ihr auf dem Heimweg Musik machen“, verabschiedete sich Renz unter großem Beifall. Danach leitete Jürgen Jäger zur Tanzrunde für alle über, was von vielen ausgiebig genutzt wurde.