Schramberger Narrenzunft: Neue Hansel-Fahne fürs Jubiläumsjahr

1 Mit dem Abstauben läutete die Narrenzunft Schramberg die Fasnetssaison ein. Foto: Fritsche

Mit dem traditionellen Abstauben der Schramberger Narrenzunft an Dreikönig hat die diesjährige Fasnetssaison begonnen.









Vor eine Auswahl Hansel-Masken der letzten hundert Jahre an der Wand richtete Zunftmeister Tobias Dold sein Wort an die Elfer, Obernarren, die kleine Abordnung der Bach-na-Fahrer und die Ehrengäste: „Wir als Narren sind in so fast regierungslosen Zeiten die einzige Konstante, auf die man sich verlassen kann. Daher sehnen wir uns auch schon zum Fasnetssamstag hin, wo dann wenigstens in Schramberg die richtige Regierung an der Macht ist“.