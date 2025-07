Es muss nicht immer Krawall, Klamauk oder Drama sein: Wie das Video von Marc Bornschein zeigt, reicht auch ein ganz friedliches, morgendliches Bad im Rhein, um Millionen Menschen zu begeistern. Das liegt – ohne dem Schwimmer aus dem Kreis Rottweil zu nahe treten zu wollen – vor allem an seiner Begleitung. Es sind Schwäne.

Und mit denen scheint der gebürtige Schramberger auf Du und Du zu sein. Das liegt vermutlich auch an seiner ruhigen Art. „So guten Morgen, die Schwäne sind auch schon da“, spricht er in die Handykamera und steht dabei bis zur Brust im Rhein, genauer gesagt an der Kandermündung bei Weil am Rhein. Dort in der Nähe liegt der jetzige Wohnort des gebürtigen Schrambergers, und deshalb ist das morgendliche Bad mit den Schwänen für ihn schon fast Routine, wie seinen Social Media-Plattformen zu entnehmen ist.

„Wir mögen uns“

An diesem Morgen scheinen die Tiere, die ihn neugierig umringen, etwas „grantig“, wie er im Video meint. „Aber wir mögen uns“, versichert er strahlend. Um 6.45 Uhr ist Bornschein schon bestens gelaunt – kein Wunder in dieser herrlichen Kulisse.

Der kurze Clip ging jetzt innerhalb kurzer Zeit um die halbe Welt. Zumindest lassen das 9,3 Millionen Aufrufe (Stand Donnerstag), 1,5 Millionen Likes und 5530 Kommentare in den unterschiedlichsten Sprachen stark vermuten.

Viele sind einfach nur fasziniert, andere haben schon beim Anblick Angst vor den Tieren und können seine Ruhe nicht fassen. „Bro, die können angreifen“, warnt einer. Ein anderer vermutet, dass das aufgrund der gefiederten Gefahr wohl das letzte Video Bornscheins war.

Dass viele natürlich kein Deutsch verstehen, tut der Popularität keinen Abbruch: „1 % understanding – 99 % vibe“, freut sich Yamiko aus Asien über die besondere Stimmung des Videos. Und eine junge Frau aus England meint, dass dies das erste Mal sei, dass sie die deutsche Sprache so ruhig hört – sonst klänge es eher ärgerlich.

Ein Frau aus Skandinavien bittet aber dann doch, dass jemand die Worte Bornscheins in der Kommentarspalte auf Englisch übersetzen soll, was natürlich prompt geschieht. Und eine Tiktokerin aus den USA vermutet, so sehe dann wohl ein ganz normaler Morgen „in Germany“ aus. Nun, nicht ganz.

399 000 mal weitergeleitet

Jedenfalls ist nicht nur das Video, sondern auch die Kommentarspalte höchst unterhaltsam. Sage und schreibe 399 000 mal wurde der Clip weitergeleitet, damit sich noch mehr Leute daran erfreuen können. Marc Bornschein erweist sich mit seinem entspannten Schwanenbad jedenfalls als toller Botschafter für „Germany“.

Auch auf seinem öffentlichen Facebook-Kanal hat er das Video gepostet. Dort vermutet ein Freund aus der Schramberger Heimat, dass die Schwäne den Schwimmer mittlerweile als „einen von ihnen“ ansehen. Bornschein meint: „Ja, nur mein Hals ist zu kurz.“