Schramberger Lärmaktionsplan: Scheitert Tempo 30 am Regiobus-Fahrplan?

Wie viele andere Kommunen ist Schramberg gesetzlich verpflichtet, einen Lärmaktionsplan auszuarbeiten. Für Schramberg erstellte diesen im Jahr 2022 das Ingenieurbüro Koehler und Leutwein. Im Herbst 2023 wurde mit seiner Offenlage und im Dezember 2023 mit einer Bürgerinformation die Öffentlichkeit umfassend darüber informiert. Im September 2024 wurde der Lärmaktionsplan schließlich im Gemeinderat beschlossen. Als lärmmindernde Maßnahme sieht er in Schramberg unter anderem Tempo 30 auf Streckenabschnitten des Regiobusses Schiltach-Schramberg-Rottweil vor – etwas, worauf die Anwohner sehnlichst warten.

Fahrplanproblem Eigentlich sollte der Lärmaktionsplan nach der Verabschiedung im Gemeinderat längst umgesetzt und die entsprechenden Schilder aufgestellt sein. Auf den meisten Durchgangsstraßen wollte die Stadt Tempo 30 einführen, um den Verkehrslärm auf das gesetzlich zulässige Maß zu senken. Doch das Nahverkehrsamt im Landratsamt stellte sich quer. Der Grund: Bei Tempo 30 auf der B 462 in Schramberg könnten die Regiobusse ihre Fahrpläne nicht mehr einhalten und die Bahnanschlüsse in Schiltach und Rottweil nicht mehr erreichen, fürchtete man beim Kreis.

Keine Einigung

In der Folgezeit schoben Stadt und Kreis das Thema zwischen den beiden bürokratischen Apparaten hin und her, bemühten zwischenzeitlich sogar das Verkehrsministerium in Stuttgart, das den Fall jedoch wieder auf die Stadt- und Kreisebene zurückverwies. Auch der Kompromissvorschlag Tempo 40 führte bislang zu keiner Einigung. „Das Thema Lärmaktionsplan und Regiobus ist nach wie vor ungelöst“, klagte Clemens Maurer im Gespräch mit unserer Redaktion zum Lärmaktionsplan vor zwei Wochen.

Lösung gefordert

„Die Behörden schieben die Sachverhalte, die von den Gremien längst beschlossen sind, hin und her, und das zuständige Verkehrsministerium, das ursächlich verantwortlich ist für die Misere, ist in den Büschen“, kritisierte Maurer.

Als kommunalpolitisch tätiger Stadt- und Kreisrat (CDU) finde er es empörend, dass die Behörden keine Lösungen für die Bürger finden. Obwohl das Verkehrsministerium Baden-Württemberg sowohl für die Umsetzung des Lärmaktionsplans als auch für die Regiobuslinien verantwortlich sei, mache es offensichtlich Regelungen, die nicht miteinander harmonieren. „Das kann ja passieren, dann muss es aber auch Wege geben, um für die Bürger Lösungen zu finden“, forderte Maurer. Das fehle im vorliegenden Fall: „Die Verwaltungen müssen verstehen, dass wir Bürger hier andere Ansprüche an sie haben.“

Maurer hatte im Übrigen im September 2024 im Gemeinderat gegen den aus seiner Sicht „bürokratischen und scheindemokratischen Lärmaktionsplan“ gestimmt. Denn die Maßnahmen seien bereits vom Gesetzgeber vorgegeben, und der Gemeinderat habe praktisch keine Entscheidungsfreiheit, beziehungsweise Ermessensspielräume: „Dann frage ich mich, weshalb wir als kommunales Gremium überhaupt beteiligt werden – dann möge der Gesetzgeber das besser direkt anordnen.“

„Wir kommen nicht weiter“

Und was sagt die Stadtverwaltung dazu? „Die Situation ist sehr frustrierend: Wir kommen seit einem Jahr nicht weiter“, sagt OBin Dorothee Eisenlohr. „Die betroffenen Anwohner haben das gesetzliche Recht auf Lärmreduktion, wir möchten aber mit Tempo 30 den Regiobus nicht gefährden.“

Vom Regiobus weitgehend unabhängig werde die Stadt eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr einführen. „Dies ist bereits mit dem Landratsamt abgestimmt und die hierfür notwendigen Maßnahmen werden derzeit in die Wege geleitet. Mit unseren Nachbargemeinden werden wir noch den Austausch suchen, ob längerfristig Möglichkeiten gesehen werden, den ÖPNV zu beschleunigen; sehr entgegen käme uns hier eine koordinierende Rolle des Landratsamts“, so Eisenlohr.

„Parallel dazu appellieren wir an die Landespolitik, dass sie diesen Zielkonflikt – Lärmschutz versus vom Land geförderte Mobilität im ländlichen Raum – offiziell anerkennen und einen Ausweg aufzeigen muss. Unsere bisherige Erfahrung ist, dass wir zwar sowohl bei Abgeordneten als auch bei Mitarbeitenden in Ministerien und im Regierungspräsidium auf Verständnis treffen, niemand aber Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen kann oder will“, erläutert die Oberbürgermeisterin.