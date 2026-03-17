Schramberger Lärmaktionsplan: Scheitert Tempo 30 am Regiobus-Fahrplan?

Obwohl der Plan beschlossen ist, fehlt die Umsetzung. Stadt und Kreis finden bislang keine Lösung für Tempo 30 oder 40.
Wie viele andere Kommunen ist Schramberg gesetzlich verpflichtet, einen Lärmaktionsplan auszuarbeiten. Für Schramberg erstellte diesen im Jahr 2022 das Ingenieurbüro Koehler und Leutwein. Im Herbst 2023 wurde mit seiner Offenlage und im Dezember 2023 mit einer Bürgerinformation die Öffentlichkeit umfassend darüber informiert. Im September 2024 wurde der Lärmaktionsplan schließlich im Gemeinderat beschlossen. Als lärmmindernde Maßnahme sieht er in Schramberg unter anderem Tempo 30 auf Streckenabschnitten des Regiobusses Schiltach-Schramberg-Rottweil vor – etwas, worauf die Anwohner sehnlichst warten.