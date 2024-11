1 Diletta und ihre Band verzaubern mit Liedern der „Königin des weißen Souls“. Foto: Adele Experience

Der Besen in Szene 64 präsentiert gleich zwei Highlights: „Bon Jovi“ und „Adele Tributs“ kommen zum Kulturfestival.









Es ist nicht alltäglich, dass man am Freitag, 15. November, um 20.30 Uhr eine Bon-Jovi-Show besucht. Das Ziel von New Jersey ist es, die Fans zusammen- und „warm“-zuhalten, indem sie ihnen eine perfekte Show im Bon- Jovi-Stil bieten, das nächstbeste was man nach dem Original zu sehen bekommen kann.