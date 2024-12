Vega in Schiltach Langjähriger Geschäftsführer geht in den Ruhestand

Kaum einer kennt Vega so gut und hat die Geschicke des Messtechnikherstellers so geprägt wie er: Günter Kech. Nach mehr als 50 Jahren bei Vega und 25 Jahren in der Geschäftsleitung ist der Tüftler und Vordenker in den Ruhestand verabschiedet worden.