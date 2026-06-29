Schramberger Krankenhaus: Der Park, den es (noch) nicht gibt

Was jahrelange Planungen bislang nicht hervorgebracht haben, erledigt künstliche Intelligenz in wenigen Sekunden. Und auch neue Bauwerke werden kreativ integriert.

Wenn es doch nur so einfach wäre: Ein guter Prompt, eine gezielte Nachfrage – und schon hat die KI das Problem Krankenhaus gelöst. Zumindest optisch.

Die Realität sieht bekanntlich anders aus. „Zäh voran geht es beim Krankenhausareal“, sagte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr noch beim Sommerempfang im Park der Zeiten. Im Gemeinderat habe man eine Frist im Blick, bis zu der der Wettbewerb aufgehoben werde, falls es kein Ergebnis geben sollte. „Mögliche Plan-B-Optionen loten wir aus“, ergänzte sie. Konkreter wurde sie nicht. Wer den Wettbewerb gewonnen hat oder welche Pläne derzeit auf dem Tisch liegen, ist öffentlich weiterhin nicht bekannt.

Geht es um das ehemalige Krankenhaus, fällt deshalb regelmäßig ein Vorschlag: „Abreißen!“ Andere wünschen sich ein Seniorenwohnheim, wieder andere neuen Wohnraum. Für unser kleines Experiment haben wir die einfachste Lösung gewählt: Das Krankenhaus verschwindet – und macht einem großzügigen Park Platz.

Auch wenn die Mauer in Wirklichkeit nicht ganz so krumm ist, wie auf diesem mit KI erzeugtem Foto, stellen sich Schramberger in den sozialen Medien augenzwinkernd die Frage: Plant die Stadt hier eine Trainingsstrecke für die „Da-Bach-na-Fahrt“? Foto: privat/ ChatGPT

Doch nicht nur das Krankenhaus eignet sich für digitale Gedankenspiele. Auch neuere Bauwerke lassen sich mit künstlicher Intelligenz kreativ ins Stadtbild einfügen.

Bestes Beispiel ist die neue Mauer im Sanierungsgebiet Brestenberg. Die verläuft augenscheinlich nicht ganz schnurgerade. In den sozialen Medien wird sie deshalb bereits augenzwinkernd als Trainingsstrecke für einen „Slalomlauf“ bei der Da-Bach-na-Fahrt gehandelt.