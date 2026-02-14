Schramberger Innenstadt: Bettler vor Drogeriemarkt sorgt für Diskussionen

Passiv und demütig ist erlaubt

Betteln gilt in Deutschland seit 1974 nicht mehr als Straftat und ist grundsätzlich erlaubt. Das sogenannte passive oder demütige Betteln ist rechtlich geschützt. Dabei hält ein Bettler einen Becher oder ein Schild, spricht Passanten aber nicht aktiv an und bedrängt sie nicht. Gerichte sehen darin oft eine Form der freien Entfaltung der Persönlichkeit oder sogar der Meinungsfreiheit. Es darf im öffentlichen Raum in der Regel nicht verboten werden.