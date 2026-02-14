Schramberger Innenstadt: Bettler vor Drogeriemarkt sorgt für Diskussionen

Ein Bettler vor einer Drogerie in Schramberg hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. Betteln ist erlaubt – doch es gibt klare Grenzen. Wann Behörden einschreiten dürfen.
Ein ungutes Gefühl beschlich am Freitag in Schramberg so manchen Passanten, des Öfteren wurde die Straßenseite gewechselt. Vor der Drogerie Müller saß ein Mann, der die Menschen um Geld anbettelte. Er streckte fordernd einen Becher hin, um Bares zu erhalten. Manche Passanten gingen achtlos weiter, manche waren etwas in den Becher – wieder andere sagten einige deutliche Worte des Missmuts. Erst als ein kräftiger Regenschauer einsetzte, zog der Mann von dannen.