Schramberger in Wutöschingen: Neues Verständnis von Schule kennen gelernt

Wie kann Schule heute modern gelingen? Diese Frage trieb am vergangenen Freitag 28 Bildungsinteressierte aus Schramberg zur Fahrt zur Alemannenschule Wutöschingen.
Mit dabei in der Runde der Bildungsinteressierten waren 15 Lehrer verschiedener Schularten. Eingeladen hatte die Initiative „Schule Neu – Zukunftslabor für Schrambergs Schulen“, die sich für innovative Bildungsansätze stark macht. Und was die Gruppe in Wutöschingen erlebte, war laut Mitteilung mehr als ein Schulbesuch – es war ein Perspektivwechsel.