Schramberger Hegeringleiter klärt auf: Brut- und Setzzeit beginnt - so gefährlich kann menschliche Nähe für Wildtiere sein

Wer querfeldein läuft oder Hunde nicht anleint, gefährdet Jungtiere – darauf macht der Schramberger Hegeringleiter aufmerksam.
Die ersten warmen Sonnenstrahlen lockt viele Menschen nach draußen – zum Spazierengehen, Radfahren oder Gassigehen. Gleichzeitig beginnt für Wildtiere die sensibelste Phase des Jahres: die Brut- und Setzzeit. Von Frühjahr bis in den Sommer hinein bringen zahlreiche Arten ihren Nachwuchs zur Welt und ziehen ihn auf. Gerade in den ersten Lebenswochen sind die Jungtiere auf Ruhe und geschützte Rückzugsräume angewiesen.