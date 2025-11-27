Schramberger Geschichte: Vergessenes Kunstwerk als Weihnachtsgruß

Zur Eröffnung der Weihnachtskrippenausstellung bringt das Stadtmuseum Schramberg eine limitierte Weihnachtskarte heraus – mit einem Gemälde der Falkensteiner Kapelle.
Zur Eröffnung der diesjährigen Weihnachtskrippenausstellung im Stadtmuseum Schramberg erscheint auch eine besondere Weihnachtskarte. Sie zeigt ein Gemälde der Falkensteiner Kapelle in der Romantik der Winterzeit von Franz Hützschke aus dem Jahr 1932 und wurde von einer alten Schrambergerin und einem alten Schramberger zugunsten der Museumsarbeit gestiftet.