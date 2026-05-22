Schramberger Geschichte: Ein vergessener Künstler

Vor 60 Jahren hielt der Maler Karl Pfaff den Stadtpark mit der Sankt-Maria-Kirche auf Leinwand fest.
Rechtzeitig zu Pfingsten blühen im „Park der Zeiten“ der Stadt Schramberg wieder die Rhododendren und erfreuen mit ihrer Blütenpracht die Besucher der in der Region einzigartigen Parkanlage der „Villa Junghans“. Vor 60 Jahren hat ein Schramberger Künstler dieses Motiv gemalt, den man in seiner Heimatstadt heute aber leider kaum mehr kennt: Karl Pfaff (1890 bis 1977). An ihn erinnert ein Bericht über seinen 75. Geburtstag im „Schwarzwälder Boten“ vom 16. August 1965, in dem seine wichtigsten Lebensstationen veröffentlicht wurden – ebenso wie das Gemälde vom Stadtpark mit Blick zur Sankt-Maria-Kirche.