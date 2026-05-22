Schramberger Geschichte: Ein vergessener Künstler

Rechtzeitig zu Pfingsten blühen im „Park der Zeiten“ der Stadt Schramberg wieder die Rhododendren und erfreuen mit ihrer Blütenpracht die Besucher der in der Region einzigartigen Parkanlage der „Villa Junghans“. Vor 60 Jahren hat ein Schramberger Künstler dieses Motiv gemalt, den man in seiner Heimatstadt heute aber leider kaum mehr kennt: Karl Pfaff (1890 bis 1977). An ihn erinnert ein Bericht über seinen 75. Geburtstag im „Schwarzwälder Boten“ vom 16. August 1965, in dem seine wichtigsten Lebensstationen veröffentlicht wurden – ebenso wie das Gemälde vom Stadtpark mit Blick zur Sankt-Maria-Kirche.

Karl Pfaff wurde am 16. August 1890 in Buchenberg geboren. Bereits in seinem ersten Lebensjahr kam er nach Schramberg, sodass er doch ein „richtiger Schramberger“ war, wie der „Schwarzwälder Bote“ hervorhob. Seine Begabung zeigte sich bereits in jungen Jahren und führte ihn an die Kunstschule Stuttgart, wo er zum Kunstmaler ausgebildet wurde. Nach seinem Studium arbeitete er eineinhalb Jahre für das Bayerische Nationalmuseum in München und wohnte im bekannten Künstlerviertel Schwabing.

Kirchenmaler in Rottweil

In den 1920er-Jahren kehrte er in seine schwäbische Heimat zurück und ließ sich in Rottweil nieder, wo er sich als Kirchenmaler einen Namen machte. „Oft stieß ich dabei auf alte Kunstwerke, die im Laufe der Jahre übermalt worden waren. Hier galt es für mich, Schätze zu heben. Wenn ich in Häusern oder auf Kirchenböden Zeugen der Vergangenheit, Gemälde oder Plastiken fand, habe ich immer versucht, der Nachwelt zu erhalten, was zu retten war.“

Wenige Aufträge

Am 22. November 1927 heiratete Karl Friedrich Pfaff in Rottweil Maria Kopp aus Alpirsbach, die wie ihr Mann in Schramberg aufgewachsen war. Die Ehe blieb kinderlos.

In der Zeit des Nationalsozialismus gab es für den Kirchenmaler nur noch wenige Aufträge. Er verdiente nunmehr als Landschaftsmaler seinen Lebensunterhalt. Auch später erwarb er keinen Reichtum. Über seinen Beruf sagte er: „Wir Künstler leben ja auch heute im Schatten des Wirtschaftswunders.“ Sein Beruf war ihm jedoch unabhängig von seinem Einkommen Berufung. 1957 kehrte er aus Sankt Georgen in seine alte Heimatstadt Schramberg zurück, wo er auf dem Schlangenbühl wohnte. Zu seinem 75. Geburtstag würdigte ihn der „Schwarzwälder Bote“ als einen der „Stillen im Lande“, für den seine Kunst „Lebensaufgabe und -werk“ sei. Körperlich und geistig frisch hielt ihn, „daß er zeit seines Lebens die Natur liebt, Wanderungen unternimmt und mit offenen Augen durch die Welt geht, um alles Schöne einzufangen“.

In Schramberg vollendeten sich auch die Lebenswege des Ehepaares: Maria Kopp starb hier im Alter von 74 Jahren am 28. Juni 1966, Karl Friedrich Pfaff im Alter von 87 Jahren am 12. Dezember 1977. Der Autor freut sich zur Fortsetzung seiner Recherche über diesen Schramberger Künstler über alle Hinweise und ist unter Telefon 07422/6101 oder per E-Mail an d-rkohlmann@t-online.de erreichbar.