Schramberger Geschichte: Ein Stein, drei Buchstaben und viele offene Fragen

Ein unscheinbares Bildstöckle aus Buntsandstein erzählt eine Geschichte, die fast 300 Jahre zurückreicht – und bis heute nicht vollständig entschlüsselt ist.

Wenn die Bürgervereinigung Falkensteiner am Wochenende am 4. und 5. Juli ihr 120-jähriges Bestehen feiert, steht nicht nur die Geschichte des Vereins im Mittelpunkt. Am Rande des Festgeschehens lohnt sich auch der Blick auf ein Kulturdenkmal, das vielen Einheimischen kaum bekannt ist: den Bildstock aus dem Jahr 1732 auf dem Gelände des Sägewerks King.

Bildstöcke hatten ihre Blütezeit in der Barockzeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Sie wurden als religiöse Zeichen errichtet, oft an Orten, an denen sich Unglücke ereignet hatten, oder als Sühnezeichen. Die kleinen Denkmale sollten Vorübergehende zum Gebet und zum Innehalten bewegen.

Uhrmachermeister stiftet Kreuz mit Korpus

Der Falkensteiner Bildstock besteht aus Buntsandstein. Er besitzt einen quaderförmigen Schaft und ein häuschenförmiges Bildgehäuse mit verglaster Spitzbogennische. Seine Gesamthöhe beträgt 1,74 Meter. In der Nische befindet sich heute ein Kreuz mit Korpus, das 1996 vom Schramberger Uhrmacher Otto Knops gestiftet und angebracht wurde. Unterhalb der Nische sind die Jahreszahl 1732 sowie die Buchstaben „H M H“ eingemeißelt.

Gerade diese Inschrift beschäftigt Heimatforscher seit Jahrzehnten. Der inzwischen verstorbene Franz Flaig, der sich intensiv mit dem Bildstöckle befasste, suchte in den ältesten Schramberger Kirchenbüchern nach möglichen Erklärungen. Dabei stieß er auf zwei Ehepaare, deren Initialen zu den eingemeißelten Buchstaben passen könnten.

Zum einen heiratete am 28. Juli 1690 Mathäus Has die Maria Herman. Zum anderen schloss am 27. September 1693 Matheis Has die Ehe mit Maria Haberstroh. Beide Paare tragen die Anfangsbuchstaben, die sich auf dem Bildstock wiederfinden. Eine eindeutige Zuordnung sei deshalb nicht möglich, schrieb Flaig.

Wahrscheinlicher erscheine jedoch die zweite Variante. Matheis Has war ein angesehener Bürger und später Talvogt von Schramberg. Flaig vermutete, dass er den Bildstock möglicherweise zwei Jahre vor seinem Tod im Jahr 1734 errichten ließ. Ebenso rätselhaft wie die Inschrift ist die Geschichte des Fundes.

In den 1970er-Jahren in zwei Teilen gefunden

Heute steht der Bildstock am Holzschuppen des Sägewerks King. Dort befand er sich allerdings ursprünglich nicht. Als der damalige Eigentümer in den 1970er-Jahren den Bereich am Ufer der Berneck ausbaute und absicherte, entdeckte er zunächst die obere Hälfte des Denkmals. Später wurde auch der zweite Teil gefunden. Wie die beiden Teile dorthin gelangten und wo der Bildstock ursprünglich stand, konnte bis heute nicht geklärt werden.

Fest steht dagegen seine Bedeutung. Der Bildstock gilt als Kulturdenkmal von wissenschaftlichem, volkskundlichem und heimatgeschichtlichem Wert. Allein sein Alter macht ihn zu einem seltenen Zeugnis regionaler Geschichte. Heimatforscher meinen, der Bildstock hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Da es an seinem heutigen Standort kaum wahrgenommen werde, könne eine Versetzung zur Falkensteiner Kapelle sinnvoll sein. Dort würde das fast 300 Jahre alte Kleindenkmal stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Vielleicht bietet gerade das Jubiläumswochenende der Bürgervereinigung Falkensteiner den passenden Anlass, dieses Stück Heimatgeschichte neu zu entdecken.