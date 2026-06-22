Schramberger Geschichte: Ein Stein, drei Buchstaben und viele offene Fragen

Ein unscheinbares Bildstöckle aus Buntsandstein erzählt eine Geschichte, die fast 300 Jahre zurückreicht – und bis heute nicht vollständig entschlüsselt ist.
Wenn die Bürgervereinigung Falkensteiner am Wochenende am 4. und 5. Juli ihr 120-jähriges Bestehen feiert, steht nicht nur die Geschichte des Vereins im Mittelpunkt. Am Rande des Festgeschehens lohnt sich auch der Blick auf ein Kulturdenkmal, das vielen Einheimischen kaum bekannt ist: den Bildstock aus dem Jahr 1732 auf dem Gelände des Sägewerks King.