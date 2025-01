Schramberger geht auf Reise: Winterwanderung wie in der Steinzeit

1 In beschaulichem Ambiente wohnt Markus Klek. Er hat sich dem Survivaltraining auf Spuren der Steinzeit verschrieben. Foto: Fritsche

Im Februar will der Schramberger Markus Klek seine nächste steinzeitliche Wanderung machen und zwar nördlich vom Polarkreis in Schweden. Diesmal will er sogar ganz alleine losziehen.









Markus Klek hat eine neue Tour vorbereitet: Nach früheren Wanderungen durch den Schwarzwald und in Lappland mit steinzeitlicher Ausrüstung startet er am 3. Februar zu einem „Solo-Trek“ durch den Norden Schwedens, der bis zum 23. Februar dauern soll. Zunächst geht es mit dem Auto circa 2000 Kilometer nach Jokkmokk, das in Nordschweden liegt. Einmal im Jahr treffen sich dort die Sámi (Samen), Schwedens indigenes Urvolk, in ihrer kulturellen Hauptstadt zum Handeln und Feiern. „So um die 40 000 Sámi kommen da zusammen“, erzählt Klek beim Termin mit unserer Redaktion in seinem Haus in Schramberg.