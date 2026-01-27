Schramberger Gedenken an NS-Opfer: Haltung, Mut und Zivilcourage sind gefordert

Schramberg erinnerte in einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal an die Opfer des Nationalsozialismus und stellte die ersten Stolpersteine vor.
Wie in jedem Jahr hatte die Stadt Schramberg zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal „Des Bruders Tod“ eingeladen: Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers zum 81. Mal. Das „Nieder wieder“ sei ein Auftrag, der nicht nur am Gedenktag gelte, erklärte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bei der Veranstaltung am Vorabend des Gedenktages. Das „Nie wieder“ bedeute, nicht einmal im Jahr zu erinnern, sondern jeden Tag Haltung zu zeigen: Für Menschenrechte, Demokratie und die unantastbare Würde jedes Menschen. Leider scheine das auch heute wieder wichtiger zu werden: „Ganz aktuell sind die schockierenden Bilder aus den USA, wo Willkür offenbar über Rechtsstaatlichkeit siegt.“ Es sei daher wichtig, aufmerksam zu sein, hinzuschauen, für einander einzustehen und, wenn Unrecht geschehe, mit Mut und Zivilcourage die Stimme zu erheben. „Gerade, wenn andere Stimmen immer lauter werden“.