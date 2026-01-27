Schramberger Gedenken an NS-Opfer: Haltung, Mut und Zivilcourage sind gefordert

Schramberg erinnerte in einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal an die Opfer des Nationalsozialismus und stellte die ersten Stolpersteine vor.

Wie in jedem Jahr hatte die Stadt Schramberg zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal „Des Bruders Tod“ eingeladen: Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers zum 81. Mal. Das „Nieder wieder“ sei ein Auftrag, der nicht nur am Gedenktag gelte, erklärte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr bei der Veranstaltung am Vorabend des Gedenktages. Das „Nie wieder“ bedeute, nicht einmal im Jahr zu erinnern, sondern jeden Tag Haltung zu zeigen: Für Menschenrechte, Demokratie und die unantastbare Würde jedes Menschen. Leider scheine das auch heute wieder wichtiger zu werden: „Ganz aktuell sind die schockierenden Bilder aus den USA, wo Willkür offenbar über Rechtsstaatlichkeit siegt.“ Es sei daher wichtig, aufmerksam zu sein, hinzuschauen, für einander einzustehen und, wenn Unrecht geschehe, mit Mut und Zivilcourage die Stimme zu erheben. „Gerade, wenn andere Stimmen immer lauter werden“.

Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal lud Eisenlohr alle zum Vortrag von Carsten Kohlmann über die Stolpersteine ein. 2022 hatte der Gemeinderat den Beschluss zur Verlegung der auf den Künstler Gunter Demnig zurückgehende Stolpersteine gefasst. Bürger spendeten in der Folge die Mittel für 25 Stolpersteine. Kohlmann begann, die Lebensschicksale der Menschen, an die damit erinnert werden soll, zu recherchieren und aufzuarbeiten. Die Verlegung der ersten zwölf Stolpersteine wird im November 2026 stattfinden, die Verlegung der nächsten dreizehn im Februar 2027. Mehr als 100 000 Steine erinnern inzwischen europaweit als größtes dezentrales Mahnmal an Menschen, die die nationalsozialistische Diktatur verfolgte, deportierte oder ermordete.

Stimme einer Betroffenen

Doch bevor Kohlmann auf die einzelnen Schicksale einging, gab er zunächst eine Beschreibung, wie das Gedenken in Schramberg sich im Lauf der Zeit von einem Neben- oder Gegeneinander der politischen Lager der Stadt zum heutigen Miteinander entwickelt hatte.

Für eine der betroffenen Familien nahm Dagmar Abt aus Ettenheim an der Gedenkveranstaltung und dem anschließenden Vortrag teil. Sie hatte einen Stolperstein zur Erinnerung an ihren 1901geborenen und 1940 gestorbenen Schramberger Großvater Otto Abt gespendet. Innerlich bewegt hielt sie eine kurze Ansprache, die alle sichtlich betroffen machte.

Zu allen anderen 24 Stolpersteinen präsentierte Kohlmann die recherchierten Informationen über die Menschen, an die sie erinnerten. Er lieferte auch ein Foto der Häuser, in denen sie einst wohnten und vor denen ihr Stolperstein seinen Platz finden würde.

Erschütternd war, dass Kohlmann über so viele Schramberger berichten musste, die als Euthanasie-Opfer ihr leben ließen. 14 der 25 Stolpersteine werden an sie erinnern. Kohlmann teilte mit, dass er bei weiterer Recherche mit insgesamt 60 solcher Schramberger Opfer rechne.

1940 und 1941 waren in der „Landespflegeheilanstalt Grafeneck“ im Rahmen der „Aktion T 4“ Behinderte und Kranke aus Süddeutschland ermordet worden.

Vorstellung von Buch

Am Ende der Veranstaltung präsentierte Kohlmann noch den vor kurzem erschienen Band „Verbrechen. Volksgemeinschaft. Widerstand“ des Gedenkstättenverbundes Gäu-Necker-Alb, der mit Lichtspielhaus und Majolika auch zwei Beiträge über Schramberg enthält.

Jedem der anwesenden Stifter händigte er ein Exemplar aus.